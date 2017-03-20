美前國防官員：北京應撤對台飛彈 作為和平承諾
2017-03-20
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普四月將與中國領導人習近平舉行高峰會。美國國防部前官員、共和黨鷹派國安顧問包士可前日在「台灣守望（Taiwan Sentinel）」撰文建議，美國政策造就中國成為經濟軍事大國的「怪物」，美國應正視其威脅，「川習會」也正是時候「向中國討債」了。包士可也提出，中國應撤銷對台使用武力，作為和平承諾。
正視中國威脅 川普應「向中國討債」
前美國在台協會處長司徒文昨表示，他完全認同此篇文章的論點，因美國、香港與台灣藉由投資、技術與知識轉移「啟動中國經濟」，但強盛的中國如今成為威脅我們全體的存在。他認為，包士可的文章是「絕佳的評估與建議」，但是否會為川普政府接受、進而突破「季辛吉傳統」，則有待觀察。
包士可曾在美國前總統小布希任內，擔任前國防部長倫斯斐負責中國事務的幕僚，目前是華府智庫「台美關係研究中心」資深研究員。
包士可在文章中寫道，川普在「蔡川通話」後，對北京展現不屑一顧的態度，也質疑美國的「一中政策」；但在「川習通話」後改變相關修辭為「尊重美國的一中政策」。他強調，川普並沒有翻轉美「一中政策」的內涵，意即不對台灣主權下定論，僅是認知北京的「一中」主張。川普也明確曉得，與習近平通話和對「一中政策」的態度轉變，會成為中國張揚的憑據，但他願意付出這份代價，是為了促進美國與中國談判協商。
包士可說，現在是川普向習近平討回先前恩惠的時候了。川普能提醒習，「一中」的牌既可以出手又收回，當然也能再次端上檯面。而為避免美此種行動，北京需給華府實質、相稱讓步，即「撤銷對台使用武力的威脅」，包括撤除瞄準台灣的一千六百枚飛彈，並廢止「反分裂法」，以表達北京願與台灣人民共同走向和平的承諾。
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