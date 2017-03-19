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談太陽花 張善政盼速修法 降低公投門檻

2017-03-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運適逢三週年，前行政院長張善政昨日談及，他認同學運「只要民意、不要黨意」的訴求，呼籲民主政治不應被政客操弄議題，民眾要自覺參與公共政策平台。他還呼籲政府應盡快修正公投法降低門檻，效法瑞士用公投討論公共政策。

台灣傳統基金會昨在中正紀念堂舉行教育講座，張善政受邀演講「休養生息、台灣再起」，他表示，台灣社會歷經太陽花學運、政黨輪替後，仍舊整天吵來吵去。

張善政指出，有監委被提名人說了一些話，政客就藉此操弄議題，整個社會就在他的話語中互相爭吵，全民應要有自主發聲的意識和機制，應從透明公開、理性對話、代議加直接民主三大方面，改善諸多亂象。

「歷史檔案應全部公開！」張善政說，中正紀念堂轉型不能只談去蔣或不去蔣，政府要開放所有檔案供各界檢視，功過都要一併呈現，二二八資料更要全部公開，不能永遠只有受難者家屬的口述歷史。

張善政認為，網路上酸民很多，許多網路言論都在互相謾罵，民眾看了覺得浪費時間，建議可應用資訊科技來過濾篩選資訊。張指出，在網路論述互動平台，現今科技是可以使用中文語意分析，評價排序客觀度，選擇情緒性少的文字瀏覽，便能較理性討論。

張建議，學運曾有「只要民意、不要黨意」標語，自己至今仍期待如此，國發會也有公共政策參與平台，連署達一定人數政府就必須處理，也呼籲政府應盡快修正公投法降低門檻，效法瑞士用公投討論公共政策。

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  • 前行政院長張善政昨日談及，他認同學運「只要民意、不要黨意」的訴求，呼籲民主政治不應被政客操弄議題，民眾要自覺參與公共政策平台。（資料照）

    前行政院長張善政昨日談及，他認同學運「只要民意、不要黨意」的訴求，呼籲民主政治不應被政客操弄議題，民眾要自覺參與公共政策平台。（資料照）

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