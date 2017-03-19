吳敦義誓師 承諾贏回國民黨尊嚴

2017-03-19

〔記者施曉光、劉禹慶／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨舉行「團結誓師大會」，吳致詞時再度打出「經國牌」，自許追隨已故前總統蔣經國當年治國的三個特質「目光如炬」、「心胸四海」、「雙肩勝鐵」，並向黨員承諾自己要用兩肩承擔，重新贏回國民黨的尊嚴，二○二○奪回執政權。

再打經國牌 要承擔責任奪回政權

誓師現場特別安排全國廿二個直轄市、縣市競選總部主委及輔選幹部站台，還有十多位藍軍立委與十多名挺吳派中常委及地方公職出席，一輛輛來自中南部的遊覽車載著黨員到現場讚聲，展現吳營握有廣大兵力及豐沛的地方派系人脈實力，向所有黨員喊話「呼群保義」，共挺吳敦義。

這場造勢活動從播放團結奮鬥前進的影片揭開序幕，畫面一開始就是蔣經國的談話，並強調要保障軍公教的權益。影片結束後，還安排一名高齡九十一歲蔡姓老榮民上台與吳敦義相擁，並戴上吳敦義的競選鴨舌帽，召喚深藍票源的用意，不言而喻。

吳陣營各直轄市、縣市競選辦公室主委以地方縣市首長、議長、立委或中常委為主，吳敦義昨並親自頒發輔選幹部與後援會長證書。

吳敦義表示，國民黨要先團結打好二○一八選舉，多贏回幾個地方執政權，以奠定二○二○的勝選基礎，終極目標則是恢復執政，這樣才能把民進黨政府的「一例一休」政策連根拔掉。他讚揚在場的南投縣長林明溱，日前開出第一槍，反對「一例一休」。

吳敦義表示，他要重建國民黨五萬個地方小組，聯合各區分部，定期召開聯合小組會議，還要遵照總理孫中山「天下為公」的理念，設立公益性的團體「藍天志工團」，為農民、勞工、婦女、知青講話，讓國民黨從單純的政治團體，兼具做慈善工作的公益性質。

對吳敦義陣營大陣仗的誓師活動，另位參選人詹啟賢受訪時輕描淡寫回應，「很好呀！都是黨內地方一些好朋友，這表示大家對黨內每位候選人都很照顧」。

詹啟賢昨出席各地青工會會長「讓國民黨不一樣」改革座談。他表示，黨員應好好思考，究竟誰比較有條件，可以整合黨、改變黨，與年輕人想法比較靠攏，與台灣社會不會那麼遙遠，沒有內部恩怨與包袱，也沒有舊的黨國思維，可以讓社會覺得國民黨與過去不一樣。

國民黨主席洪秀柱昨則到澎湖唯一眷村集合社區龍行新城，向住戶精神喊話，指稱蔡英文政府宣稱台灣有五千共諜，未來恐將以逮捕調查為由，大行綠色恐怖之實，要求眷戶們記起國民黨執政的好，協助國民黨重返執政之路。