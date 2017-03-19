馬為吳站台 再批洪「一中同表」主張

2017-03-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨舉行「團結誓師大會」，曾在黨魁參選人郝龍斌競選辦公室成立大會上站台的前總統馬英九，昨也到場為昔日副手加持。雖然馬未明確表態挺吳，但仍給六位黨魁參選人幾點建議，以「點到為止」的方式質疑現任黨主席洪秀柱主張的「一中同表」。

馬英九表示，國民黨已有二十五年歷史的兩岸政策「九二共識、一中各表」，不只是國共兩黨共識，而且是前總統李登輝主政時代的海基會與對岸海協會的共識，由我方提出，對台灣有利，因此這個政策不宜變動或廢止，改成所謂的「一中同表」，否則將讓許多支持者無所適從，他呼籲黨員要堅守這二十五年來的立場，才能讓兩岸恢復到當年的和平繁榮。

馬批人頭黨員亂象 吳：跟我無關

馬英九也表示，這次黨主席選舉出現人頭黨員亂象，甚至還有黑道入黨傳聞，應該把害蟲根除，恢復昔日的陽光形象，希望所有黨工保持中立超然，才能使最後的當選結果有正當性。

馬英九近來遭國民黨政策會執行長蔡正元連番批評，昨他意有所指說，國民黨是有是非、講道義、重感情的政黨，但這些特質最近卻被少數黨內同志砲口向內受到影響，甚至還看到媒體報導有某些黨員要清算他，指他是「亡國之君」，他奉勸這些人別做親痛仇快之事。

馬英九表示，看到有六個人願意出來承擔挑戰，讓他感到高興，希望大家能同心協力，他並肯定吳敦義能夠真正把黨救回來。

對於馬提到人頭黨員問題，吳敦義會後面對媒體詢問是否感到尷尬時表示，完全不會，「同我無關」，並對媒體說「他講會跟誰有關，你們都很清楚，（我）沒有問題！」

由於馬英九曾出席郝龍斌競選辦公室成立活動，媒體關切馬英九對郝、吳的態度，是否會有差別？吳敦義雖說，他不知道，但又補了一句話說，「他（指馬英九）也只是去那裡坐著」，並強調以馬英九的高度，不可能告訴大家要選定誰來支持。