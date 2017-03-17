防堵假新聞 NCC將邀臉書、LINE共商
〔記者楊綿傑／台北報導〕網路新聞及各項資訊真真假假，就連美國總統川普都說這次美國大選中，假新聞高達七成，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡昨列席立院交通委員會報告備詢，多位立委關心此問題，詹婷怡表示，預計下個月邀請網路業者進行討論。
立委林俊憲舉德國為例，德國政府對於假新聞的處理，是採強制社群媒體公司設置專責辦公室，並訂出一條假新聞罰五十萬歐元的規定，建議NCC應有更積極作為。
詹婷怡則回應，德國目前仍是草案，NCC正密切觀察中，並站在網路治理角度，商請各部會設闢謠專區、鼓勵民間設置查證平台，也規劃下個月找大型網路業者來作討論，看能否將這些機制導入台灣。
政府輔導 第三方新聞平台查核
NCC副主委翁柏宗解釋，「判斷真假」政府本不該介入，否則有影響言論自由的疑慮，所以站在協助及輔導角色，理想中透過網路業者與第三方新聞查核平台的合作，評估新聞或消息，部分國際性媒體在國外都已經有很成功的執行經驗。
翁柏宗舉例，像臉書（Facebook）在美國就透過與新聞查核組織ABC、美聯社等合作，將假新聞「貼上標籤」，不僅使用者可清楚得知眼前這則訊息是否具爭議性，臉書更可以其系統特殊演算法，使此訊息的能見度變低，減少轉發傳閱的次數。
翁柏宗說，後續將邀請臉書、LINE、Google等多家大型國際網路業者、第三公正單位及公民團體等共同討論，看是否能引用業者在國外的經驗，或者再針對台灣環境做出合適的機制。
臉書昨表示，目前只在美國對假新聞審查機制進行測試，將會與第三方獨立的新聞驗證機構合作，更公正地驗證新聞真實性，以減少假新聞於臉書平台上傳散。臉書將會參加NCC推動的網路新聞真實查核機制的諮詢會議，針對假防堵假新聞措施交換意見。
LINE則簡短地回應，提供的是封閉式社群通訊服務，並嚴格遵從個資保護相關法令，點對點加密技術，不能也無法看到用戶傳遞的訊息內容。
台灣媒體觀察教育基金會則提醒，政府必須小心謹慎，以免跨越侵害言論自由之紅線。抑制假新聞不能單單只談第三方團體的查核機制，還是要回到提升「新聞自律」與「媒體素養教育」。
中正大學傳播學系教授胡元輝認為，短期確實可以透過業者自律、與第三公正組織協作的方式，降低其影響性。長期來說，還是必須植基於教育，將媒體素養、公民素養普及化、深耕化，才有可能發揮更大效果。
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