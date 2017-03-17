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試院全院審查會通過 公務員育嬰假 年資不中斷

2017-03-17

〔記者吳柏緯／台北報導〕考試院全院審查會昨續審「公務人員退休撫卹法草案」，會中通過「改革節省經費全數挹注退撫基金」、「育嬰假年資不中斷」等。不過，外界關注的年改關鍵條文，包含退休金計算標準、起支年齡、優存利率十八％調降機制、所得替代率上限等，由於委員仍有不同意見，下次續審。

銓敘部版本的「公務人員退休撫卹法草案」，考試院全院審查會昨進行第二輪審查，據了解，昨天的會議中，第一輪四十四條保留條文已審查完前二十一條，並通過其中十三條，仍有八條因需再討論，二度被保留。

與會官員透露，昨通過「育嬰假年資不中斷」的相關條文，條文明定，未來公務員因請育嬰假辦理留職停薪而中斷的年資，只要在復職後，以全額自費的方式補齊中斷的公保保費與退撫基金費用，中斷的年資就可計入，以保障公務人員權利。

不過，外界關注的條文，例如退休金計算標準、起支年齡、刪除退休補償金、「十八％」調降機制、所得替代率上限等，不是尚未進行第二輪審查，就是花了較多時間討論卻仍無共識，因而再度保留。

有考試委員私下表示，外界關注的「重點」條文，雖然仍有歧見，但比起第一輪已好了不少，希望能在下週順利完成審查。

考試院今天將再舉行第五次審查會，續審剩下的二十三條保留條文，如果還有再度被保留的條文，將在下週一進行第三輪審查。據悉，考試院不願拖過三輪審查，目標下週審查完所有條文，並於月底前由考試院會通過草案，送到立法院審議。

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  • 試院全院審查會通過公務員育嬰假，年資不中斷。。（記者吳柏緯攝）

    試院全院審查會通過公務員育嬰假，年資不中斷。。（記者吳柏緯攝）

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