不滿砍人頭？國民黨屏縣主委服務處遭彈襲

2017-03-14

〔記者陳彥廷、林良昇／綜合報導〕國民黨中常會明天「砍人頭」，竟引發屏東縣黨部主委蘇清泉服務處遭ＢＢ彈攻擊？

蘇清泉位於東港的服務處前天遭人以ＢＢ彈射擊，事發後大門深鎖。蘇清泉表示，日前中常會決議將新入黨及回復黨籍只需四個月即可參選黨代表規定，改為必須滿一年，不排除射擊者是因此洩憤；他並指出，也不排除是欲入黨卻被剔除者，將怒氣發洩在服務處。

此外，國民黨主席參選人詹啟賢近日又因三一九案被質疑，詹昨接受網路媒體訪問時說，這不是第一次，早在二○○八年，就有重要人士拍桌質疑三一九，不讓他被提名不分區立委，他出來選黨主席，又再次被提出，他對此「心裡有點痛」，痛的是國民黨到現在還是這樣。