快訊最夯的債券基金理財術
回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
2017-03-14
〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前訴諸「武統」，嗆聲「台獨之路走到盡頭就是統一」，引發我高層批判，張志軍前天則反批是台灣推卸責任、別有用心，「五二○之後兩岸關係變成今天這個狀態，看看責任在誰那裡」。陸委會昨回應表示，事件肇因於中國大陸「對台事務負責人」日前所發表不適當的威嚇言論，我方認為對岸應採取正面積極作為，推卸責任並無助兩岸關係的改善。
陸委會強調，維持台海和平穩定與兩岸關係良性互動發展，是雙方共同的責任。去年五二○以來，我方一再重申用意良善的兩岸政策主張，陸方應靜下心來、理性思考，發揮創意與彈性，務實溝通及處理當前兩岸關係發展所面臨的種種議題，這才是展現智慧、向兩岸人民負責的表現。
此外，中國全國政協會議發表政治決議，提及堅持「一個中國」原則，維護「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，持續推進兩岸經濟社會融合發展，堅定不移推動和平統一進程。
陸委會表示，中國大陸應正視兩岸現實，尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的堅持，維護台海和平是雙方共同的目標與責任，呼籲中國大陸在發展與檢視對台政策過程中，必須重新審視情勢變化，勿採負面對立作為，共同正面思考兩岸良性互動的可能發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 雲林智慧公車站牌 4月底前設50座
- 連結沙雕區、會展中心 南投又要建吊橋
- 束崇萬︰NAND Flash缺貨 Q3才紓解
- 爭議17年 太保第8公墓清明前完遷
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 高雄海軍基地 五年打造專用污水區
- 產業專區去年流標 月底重新來
- 彰化秀水花秀路工廠倉庫火災 持續搶救中
- 好巧？ 冰球聯賽中韓大戰 南韓球員遭壓地暴揍
- 【愛讀書】 《尋找那本神奇的書》
- 〈圖像心職場〉狀況出現，小心應變！
- 〈全球觀測站〉日本高齡寵物 超好命
- 《謠言終結站》網傳摸雞蛋感染禽流感 疾管署︰目前並無病例
- 打造「創新學園」 北高雄推在地就學
- 吃番茄加油添醋再加熱 有助乳癌放療
- 吳曜宇指國台交 音樂呼喚高加索
- 虎尾殯葬業務e化 上網即時查
- 《中英對照讀新聞》Millions of Asians Paid Bribes for Public Services－數百萬亞洲人賄賂公家機關
- 單親弱勢生爭氣 拚進台大會計
- 5人派出所還要護花 基層譙翻
- 料定美升息 歐股上揚
- 學校四樓墜下 小六男童保住一命
- 醫師︰處女膜具韌性 遭侵可能不破
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Institute’s land sale to be investigated
- 經典賽》打者國際賽大躍進 王溢正：投手也要力求進步
- 買車糾紛 出庭鬥法 大街鬥毆
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- 自由廣場》從法國「斷線權」談起
- 測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠
- 酒駕撞死人叫兒頂 開大7 還貪死者600元
- 紅毛城立起來明信片 韓旅人最愛
- 舅姨甥共騎機車 自撞大貨車2人慘死
- 經典賽》旅日也很神 12球員各自「經」彩
- 澎湖憲兵隊遺址開放 添觀光景點
- 焚化爐回饋金 崁頂公所要求底限5600萬
- 陳惠婷招認玻璃心 妙解舊情如狗屎
- 謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬
- 美國廚藝學院證照培訓班 即將登台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分