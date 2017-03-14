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回應張志軍卸責說／陸委會：威嚇言論無助兩岸互動

2017-03-14

〔記者林良昇／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前訴諸「武統」，嗆聲「台獨之路走到盡頭就是統一」，引發我高層批判，張志軍前天則反批是台灣推卸責任、別有用心，「五二○之後兩岸關係變成今天這個狀態，看看責任在誰那裡」。陸委會昨回應表示，事件肇因於中國大陸「對台事務負責人」日前所發表不適當的威嚇言論，我方認為對岸應採取正面積極作為，推卸責任並無助兩岸關係的改善。

陸委會強調，維持台海和平穩定與兩岸關係良性互動發展，是雙方共同的責任。去年五二○以來，我方一再重申用意良善的兩岸政策主張，陸方應靜下心來、理性思考，發揮創意與彈性，務實溝通及處理當前兩岸關係發展所面臨的種種議題，這才是展現智慧、向兩岸人民負責的表現。

此外，中國全國政協會議發表政治決議，提及堅持「一個中國」原則，維護「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，持續推進兩岸經濟社會融合發展，堅定不移推動和平統一進程。

陸委會表示，中國大陸應正視兩岸現實，尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的堅持，維護台海和平是雙方共同的目標與責任，呼籲中國大陸在發展與檢視對台政策過程中，必須重新審視情勢變化，勿採負面對立作為，共同正面思考兩岸良性互動的可能發展。

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  • 陸委會主委張小月。（資料照,記者王藝菘攝）

    陸委會主委張小月。（資料照,記者王藝菘攝）

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