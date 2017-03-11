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實彈打靶體驗 高中生：更堅定從軍夢想

2017-03-11

為推動全民國防教育，國軍六軍團昨率先在楊梅高山頂營區，舉辦今年首場高中學生步槍打靶活動，邀請四校、二百四十餘名學生參加。有別於過去每人僅實施廿五公尺、五發子彈體驗射擊，這次將彈藥數提升為每人十發，更比照國軍規定，要求學生實彈射擊前，須參加射擊原則講解、射擊預習、射擊模擬訓練等課程，藉此強化學生國防知識。

漢英高中二年級學生賀紹豐表示，他打完靶後更堅定從軍夢想；同校二年級學生郭曜齊也說，日後也打算報考軍校投身軍旅。（圖文：記者涂鉅旻）

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  • 國軍六軍團昨率先在楊梅高山頂營區，舉辦今年首場高中學生步槍打靶活動。（記者涂鉅旻攝）

    國軍六軍團昨率先在楊梅高山頂營區，舉辦今年首場高中學生步槍打靶活動。（記者涂鉅旻攝）

  • 國軍六軍團昨率先在楊梅高山頂營區，舉辦今年首場高中學生步槍打靶活動。（記者涂鉅旻攝）

    國軍六軍團昨率先在楊梅高山頂營區，舉辦今年首場高中學生步槍打靶活動。（記者涂鉅旻攝）

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標題：實彈打靶體驗 高中生：更堅定從軍夢想


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