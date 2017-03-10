年改草案關鍵條文 試院下週再審
2017-03-10
18趴調降等21條 暫時保留
〔記者黃邦平／台北報導〕考試院全院審查會昨天開始逐條審查年金改革重頭戲「公務人員退休撫卹法草案」，共有廿一條條文因不同意見而暫時保留，另有廿條沒有太大歧見已先通過，總計八十七條條文接近四分之一過關；目前保留的條文，主要是這次年金改革關鍵的退休金計算標準、起支年齡、「十八％」調降機制、所得替代率上限等相關條文，都將待下週再討論。
通過20條 僅6條一字未改
據了解，考試委員對條文內容相當仔細斟酌，通過的廿條條文只有六個條文是一字未改照案通過，暫時保留的廿一條條文中，有的花了三、四十分鐘討論仍沒有共識，還有的是考試委員要求補充資料。
與會官員透露，昨天已審到「公務人員退休撫卹法」草案第四十一條，後半段進入爭議較大的條文，例如退休金計算標準、起支年齡、刪除退休補償金、「十八％」調降機制、所得替代率上限等相關條文，花了較多時間討論，最後都先保留，接下來的條文應該沒那麼多歧見，但這不代表審查會能夠輕鬆完成，因為保留條文重新再討論，每一條可能都要花時間討論，希望能照預定進度在下週完成審查。
此外，保留條文還包括立法目的、提撥費率、年資採計上限、刪除兼領月退與一次領等條文。
考試院下週也排定十四日、十六日和十七日繼續審查。考試院秘書長李繼玄說，其實銓敘部事前已經陸續和考試委員舉辦過至少五次座談，很多意見都已充分交換，不過退撫法全文就有八十七條，審查作業工程浩大，希望盡快達成共識，完成審查，送考試院院會討論。
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