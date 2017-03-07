陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪

2017-03-07

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕監委被提名人陳師孟日前指出，監察權能發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天，國民黨昨召開記者會痛批，陳還沒成為監委就說這種話，是干預司法，司法院和法務部應立刻提出強烈抗議，立法院也應否決其監委提名。民進黨立委王定宇則反批，國民黨很奇怪，「用監委職權淘汰有黨國思想的司法官，哪一個字錯了？」

國民黨文傳會副主委唐德明昨表示，陳師孟對司法人員有偏執看法，不論是兩度激動落淚，或者是立「除垢法」等作為，都是非常不尋常的表現，呼籲必須審慎評估其心理狀態，是否適任監委。

唐德明指出，陳師孟還沒成為監委就赤裸裸地干預司法，呼籲司法院和法務部應立刻對陳師孟提出強烈抗議，並要求立院否決陳師孟的監委提名。

對此，王定宇則諷刺，國民黨要繼續保護有黨國思想的司法官，讓這一些法官保護國民黨產。

王定宇並批評，當中國要求台灣的大學簽承諾書時，國民黨幫中國說話，當陳師孟要淘汰不合時宜的司法官，國民黨也要護航，「讓選民看清楚吧，是要淘汰好監委陳師孟，還是要保護有黨國思想司法官的國民黨？」