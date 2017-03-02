統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
2017-03-02
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為因應中國戰機、飛彈威脅，並統一防空指揮權，原隸屬參謀本部的防空飛彈指揮部，昨起改隸屬空軍司令部，自此之後，空軍司令部將同時管轄飛彈指揮部、防空砲兵指揮部，搭配現有的空軍作戰指揮部，構築我國空防。飛指部改隸空軍後，仍由現任指揮官游仁明上校擔任主官，游預計七月一日升任少將。
指揮官游仁明可望升任少將
目前空軍防空砲兵指揮部、防空飛彈指揮部的指揮官都是少將位階，國防部有意在今年底前整併兩個指揮部，位階提升為「軍」級單位，單位名稱仍為「空軍司令部防空飛彈指揮部」，指揮官改由中將出任。
空軍司令沈一鳴昨赴飛指部神箭營區主持「主官布達暨授旗、授印典禮」，並邀請飛指部歷任指揮官觀禮。沈一鳴表示，飛彈部隊是國軍高科技、高戰備部隊，更是聯合防空作戰中，重要防空戰力之一，以往執行的各項任務，已充分展現「千里破敵」精神，和「誓死達成任務」的優良傳統。
沈一鳴表示，他曾在飛指部移編前，率空軍司令部各處處長，赴本島、外島各飛彈群、營、連等視導，對於官兵在裝備維保、人員訓練、戰備值勤、演習任務執行，都能秉持「求精、求實」的態度，和不懈不怠的犧牲精神，專注各自的職責與工作，他表示肯定與嘉勉。
目前飛指部下轄三個飛彈群及多個飛彈營，擁有愛國者三型飛彈、天弓二型及三型飛彈、鷹式飛彈等多項武裝，據傳也有雄風二Ｅ型飛彈及其他戰術反制地對地飛彈。
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