國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻

2017-03-02

證實愛國者飛彈進駐花東

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀國防部業務報告，根據國防部報告指出，未來新戰略方針，將自現行「防衛固守，有效嚇阻」，改為「防衛固守，重層嚇阻」。報告也首度證實，為強化聯合防空作戰機能，除將防空飛彈指揮部移編空軍司令部，亦適切調整愛國者飛彈進駐花東地區，確保防衛作戰有效遂行。

學者建議「有效嚇阻」進階

蔡英文政府上任後，國防部考量國軍能力、國際現勢及台灣處境，在內部研討、學者建議下，將「有效」嚇阻改為「重層」嚇阻，盼陸、海、空都具備嚇阻打擊能力。

隨著時代演進，國軍戰略方針不斷調整，前總統蔣介石時代的「確保台澎金馬、伺機反攻大陸」、蔣經國時代「攻守一體」、「制空、制海、反登陸」，直至李登輝、陳水扁、馬英九時代，已以「固守」、「嚇阻」為戰略主軸。

另外，國防部報告亦指出，美國川普政府為維持亞太地區主導地位、因應北韓飛彈試射及核武威脅所造成區域緊張等因素，美軍將常態編組航艦打擊群在西太平洋及南海巡弋；中國積極推動軍隊現代化與國防政策，並藉由各項演訓，展示其遠距兵力投射與區域拒止實力。

國防部指出，前瞻中國戰略轉型及新式武器裝備投入，國軍藉由「革新演訓作法」、「靈活兵力調整」及「擴大軍種交流」等，強化各項戰備整備。將海軍南沙定期偵巡任務，結合空軍「聯平操演」共同實施，並執行海空聯訓、聯合護漁、海上運補及人道救援等演練，擴大海、空戰備巡護力度，同時辦理跨部會與軍種交流，提升三軍部隊作戰協調與互通性。

國防部亦指出，今年繼續執行潛艦國造第一階段合約設計案履約，並規劃辦理高效能艦艇後續艦、快速布雷艇、兩棲船塢運輸艦、新一代飛彈巡防艦設計案等四型艦採購招標，期以長期分批、穩定需求，帶動航太及船艦產業發展。另外，國防部也將在三月十九日前，向立法院提出「四年期國防總檢討」。