228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
2017-02-22
〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，國史館最近出版「二二八事件檔案彙編」，其中在總統府的舊檔案中，找到當時台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文，這是此份電文首次曝光，陳儀在電文中表示，「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪，以紓鈞座南顧之憂。」
國史館長吳密察說，民進黨前次執政時，國史館整理國安局、國防部、立院等機關有關二二八檔案，出版十八冊「二二八事件檔案彙編」；去年再度執政後，國史館又整理、清查相關檔案，此次出版六冊，包括台中縣府與總統府檔案。不過，仍有許多檔案散落各處，亟待各機關清查。
國史館在總統府舊檔案中，找到陳儀一九四七年三月二日發出的「寅冬亥親電」，要求蔣介石增派兵力。台大歷史系教授陳翠蓮說，「寅冬亥親電」曝光後，更可證實陳儀權謀運作、對台灣人民虛與委蛇。因為二二八事發後，陳儀在三月一日同意成立「二二八事件處理委員會」，做解決紛爭的協調單位，一邊卻向中央請兵，成立處理委員會其實只是緩兵之計。
她指出，此次找到的檔案，也印證國民黨政府特務機關與情報系統密集監控台灣社會，不只是軍統，還有中統、憲兵、中央社、軍務局、外交部情報司等單位。她感慨說：「台灣戰後最重要的工作，竟是密佈的情報監視！」
至於台中縣府的檔案，以「綏靖清鄉」為主，當中的「自新人員名冊」長達五十四頁、五百多人，還有解送人犯名單、暴動份子檢舉報告書等。陳翠蓮說，國民政府在軍隊鎮壓後，地方情報單位就讓人民互相監控、檢舉，辦理自首自新，此次檔案具體揭露國民黨政府如何層層監控台灣社會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 獨家》賊戴腳鐐奔醫院求助遭拒 消防隊卻幫忙
- 高捷頂台味山本頭 林北小舞重返黑道
- 〈家庭診療室〉父親外遇祕密 竟成了家族八卦
- 攀王永慶女婿名聲 假緬甸代表詐財被訴
- 歐元區經濟報喜 德法股市收紅
- 洪文棟「私生子」打認父官司 卻找上楊麗花
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 花蓮活禽管制 3.1前禁入台東
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 一休一耕有困難 延長休耕申報
- Burberry即看即買 全球同步─2月大秀新品秒上架 時尚新購買時代
- 高雄3攤商展售活禽 最重罰15萬
- 流浪狗變校犬 駐守武陵高中
- 警打不開腳鐐 賊獲釋戴著趴趴走
- 前夫不理女兒 蔡郁璇疑陳子璇作梗
- 惡戰南韓 可能對決巨投「薪一哥」
- 琉園獵層峰 旗艦店展演生活美學
- 清泉崗基地赫見27包毒品 2千多官兵驗尿
- 【新住民子女臥虎藏龍】高英爭光 瑞士籍兄妹發明賽奪金
- Erika唱R&B歌手JoJo新歌 推特獲本尊來按讚
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 沃爾瑪財報傳利多 美股早盤上漲
- 〈彩虹戀人〉公主與公主 也想戀愛結婚
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- 中橫白沙橋復建 單孔隧道貫通
- 《中英對照讀新聞》Ben Carter’s Tommee Tippee cup search ’incredible’ success 班恩．卡特的「湯米天地」水杯之尋「出奇的」成功
- 超商寄送件 宅配通漲5～10元
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
- 雲林東勢爆「疫禽」 今撲殺1.4萬隻雞
- 停水又沒電 太平民眾快抓狂
- 小布洗刷虐兒冤屈 裘莉認「仍是好爸爸」
- 酒駕講習下月起延長 累犯得到創世、監獄上課
- 工商發展10業務 苗縣下週起1日核發
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- 三陽機車 力拚外銷百萬輛
- 遞補市議員不到一年 林素真也涉賄 遞補當選無效
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 夏都代收包裹 五星級郵局再添一家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分