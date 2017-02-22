228檔案 陳儀向蔣請兵電文曝光

2017-02-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，國史館最近出版「二二八事件檔案彙編」，其中在總統府的舊檔案中，找到當時台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文，這是此份電文首次曝光，陳儀在電文中表示，「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪，以紓鈞座南顧之憂。」

國史館長吳密察說，民進黨前次執政時，國史館整理國安局、國防部、立院等機關有關二二八檔案，出版十八冊「二二八事件檔案彙編」；去年再度執政後，國史館又整理、清查相關檔案，此次出版六冊，包括台中縣府與總統府檔案。不過，仍有許多檔案散落各處，亟待各機關清查。

國史館在總統府舊檔案中，找到陳儀一九四七年三月二日發出的「寅冬亥親電」，要求蔣介石增派兵力。台大歷史系教授陳翠蓮說，「寅冬亥親電」曝光後，更可證實陳儀權謀運作、對台灣人民虛與委蛇。因為二二八事發後，陳儀在三月一日同意成立「二二八事件處理委員會」，做解決紛爭的協調單位，一邊卻向中央請兵，成立處理委員會其實只是緩兵之計。

她指出，此次找到的檔案，也印證國民黨政府特務機關與情報系統密集監控台灣社會，不只是軍統，還有中統、憲兵、中央社、軍務局、外交部情報司等單位。她感慨說：「台灣戰後最重要的工作，竟是密佈的情報監視！」

至於台中縣府的檔案，以「綏靖清鄉」為主，當中的「自新人員名冊」長達五十四頁、五百多人，還有解送人犯名單、暴動份子檢舉報告書等。陳翠蓮說，國民政府在軍隊鎮壓後，地方情報單位就讓人民互相監控、檢舉，辦理自首自新，此次檔案具體揭露國民黨政府如何層層監控台灣社會。