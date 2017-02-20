陸軍寒戰營 撩起青年熱血

2017-02-20

陸軍司令部昨天將已經結束的「寒假戰鬥營」活動剪輯成影片，公布在臉書專頁上。影片內容真實感受到青年學員的熱血，有學員說參加寒戰營後，會把職業軍人列為生涯的選擇之一。

戰鬥營最受矚目的是「戰場抗壓體驗」項目，包括在密閉室接受催淚瓦斯考驗，學員在衝出體驗室後的感受也是五花八門，有人喊「口腔鼻子都辣辣的感覺，超恐怖！」但也有學員竟然覺得「催淚瓦斯還滿香的…」