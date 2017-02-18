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美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊

2017-02-18

〔記者呂伊萱、彭琬馨／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處內湖新址將於今年完工，前ＡＩＴ處長楊甦棣透露，新址落成後，美方將派遣陸戰隊駐守維安，是美對台承諾的象徵。前ＡＩＴ處長司徒文昨受訪表示，這是美國對駐外人員的維安慣例，用「部隊」稱之太過誇大，較適合的形容是「小的守衛隊」。司徒文並認為，重要的是美國投入大筆金錢建造新駐台大樓，顯示美國對台灣的承諾。

司徒文昨接受「蔻蔻早餐」廣播訪問時說，他於二○○九到二○一二年擔任ＡＩＴ處長時，就曾處理此事，台灣政府也有相當的理解。

李大維：美有權決定維安

外交部長李大維昨在立法院受訪時也指出，美國政府對於未來館舍行政上的安排，都與外交部保持密切聯繫。美方政府有權依據國際相關法律決定新館內部的安全維護、人力配置，台灣也將盡力協助。

司徒文並強調，雖確有此事，但他聽聞楊甦棣在美公開此事還是「有些吃驚」，因「可能會激怒某些人」，一般不會將此事搬上檯面。他也說，「駐軍」說法會引起誤解，用「部隊（troop）」稱之太過誇大，而是「陸戰隊的守衛人士」，較適當說法是「小的守衛隊（squad）」。司徒文說，美國駐外使館防衛規模人力各自有別，有六、七人，或十二、十五人，最多到廿五人。據他記憶所及，駐台防衛人力應是介於十到十五人的規模。

至於此舉是否激怒中國？司徒文認為說法「太嚴重」，因為這是保護美國駐外單位，非特別軍事行動。他也指出，多年來大家都害怕激怒北京，但北京在南海與經貿等議題上同樣惹怒美國人民和政府。

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  • 前ＡＩＴ處長司徒文。（資料照）

    前ＡＩＴ處長司徒文。（資料照）

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