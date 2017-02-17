川習通話事先知會我方？府不評論
2017-02-17
〔記者鍾麗華／台北報導〕日本「產經新聞」引述台灣高層官員的談話，指美國總統川普與中國國家主席習近平在電話會談前，對於一中議題的表述，美方事前曾通知台灣。總統府發言人黃重諺表示，有關川習越洋通話，「我們的立場已經說明非常清楚，對於個別媒體的臆測，我們沒有評論。」
對川習通話前是否先知會我方？相關官員未否認，他分析，白宮在通話後的新聞稿特別強調是「應習近平要求」及「同意履行美國的一中政策」，美國並未承認中國的「一中原則」，「一中政策」與「一中原則」並不相同，「一中原則」指「台灣是中國的一部分」，川普並未接受中國的「一中原則」。
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