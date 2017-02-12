二二八70週年 紀念活動上百場

2017-02-12

蔡英文將首度以總統身分出席中樞紀念儀式

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今年屆滿七十週年，海內外擴大紀念追思活動多達上百場，台灣各界紀念二二八的活動陸續登場，不僅有二場史蹟巡禮與表演藝術的遊行，美國洛杉磯台僑團體也將舉辦追思紀念會、歷史資料的主題特展。

二二八基金會董事長薛化元十七日將聯合台北市政府文化局、台灣國家聯盟、共生音樂節工作小組等各團體，舉行「二二八七十年紀念系列活動」聯合記者會，說明今年各項追思活動。

今年二二八中樞紀念活動在台北二二八公園舉行，蔡英文將首度以總統身分出席紀念儀式。

二二八基金會執行長楊振隆表示，舉行追思活動除了基金會主辦與協辦的多項活動外，各縣市政府及民間也舉辦許多活動，例如當年基隆市的屠殺發生在三月份，基隆市政府與基隆市二二八關懷總會、台灣二二八關懷總會將在三月八日下午二時廿八分，在基市海洋廣場舉行追思活動。長老教會二月廿四日到廿八日，也有各縣市舉辦多場追思禮拜。

楊振隆說，今年海內外追思活動達上百場，美國大洛杉磯台灣會館基金會等六十多個台僑團體，二月廿五日起將在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「沉冤．真相．責任」主題特展；二月廿五日當天下午也將在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「二二八七十週年紀念會」。

辦史蹟巡禮 凱道音樂節

在重返歷史現場方面，台權會與蔡瑞月文化基金會廿七日下午二時將到天馬茶房二二八事件當年事發現場。台灣國家聯盟二二八當天中午十二時卅分將從台北市南京西路天馬茶房出發，展開史蹟巡禮遊行；當天下午青年學生也將上凱道舉辦共生音樂節。