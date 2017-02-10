提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石
首見美國務卿以書面文字確認
〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕根據美國新任國務卿提勒森的說法，美國對台六項保證已成為美國兩岸政策的基石。美國參、眾兩院去年通過共同決議案將六項保證列為美台關係的基石，去年七月共和黨黨綱也通過類似文字。這次則是首次有美國國務卿以書面文字確認。
提勒森在回覆美國參議員卡登長達五十一頁的書面證詞中指出，「三公報、台灣關係法和六項保證是美國對中國以及台灣政策的基石，美國應繼續堅守一個中國政策，並支持一個和平、雙方都能同意的台海關係的終局。」他並強調，「美國將堅守六項保證為美國的對台政策。」
提勒森一月在參院的任命聽證會中曾表示，美國透過台灣關係法和六項保證對台灣許下承諾，美國要讓台灣清楚知道，美國會履行這些承諾。不過當時他用的措詞是six issues accord，而不是美台外交文件慣用的six assurances。
但這次在答覆卡登的書面證詞中，則已經改用six assurances。
當年雷根總統透過美國在台協會台北處長李潔明向蔣經國總統以口頭提出的六項保證，過去只偶然被美國官員提起，這次是首度有美國國務卿將六項保證與三公報和台灣關係法同時列入美國的一個中國政策的基石。
續提供台灣防禦性武器
根據提勒森的證詞全文，他說，美國在這個政策下承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，並且認知中國人主張台灣是中國一部分的立場。依照台灣關係法的規定，美國將繼續提供台灣防禦性武器，並維持美國有足夠能力來抵禦以武力或其他形式的威嚇來損害台灣人民安全、社會或經濟制度。他就任後，會持續這些政策以確保台海軍事平衡有利於和平與穩定。
被問到川普總統說過一中政策可以談判時，提勒森回答，他的任命若通過，會支持一個中國政策，台灣人民是美國的朋友，不應被當成交易籌碼，美國的對台承諾是法律承諾也是道德誡命，他上任後會確保台海經濟與安全的穩定。
提勒森也表示，支持人權與民主不但是道德誡命，也是美國最好的傳統，他就任後會支持並倡議民主與人權是美國和中國及其他國家的外交交涉中不可或缺的一部分。
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