| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寒流+強烈東北風！18縣市續發低溫、陸上強風特報 獨家》詹詠然與辛吉絲組雙打 姊妹暫時拆夥
 首頁 > 政治

提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石

2017-02-10

首見美國務卿以書面文字確認

〔駐美特派員曹郁芬／華府八日報導〕根據美國新任國務卿提勒森的說法，美國對台六項保證已成為美國兩岸政策的基石。美國參、眾兩院去年通過共同決議案將六項保證列為美台關係的基石，去年七月共和黨黨綱也通過類似文字。這次則是首次有美國國務卿以書面文字確認。

提勒森在回覆美國參議員卡登長達五十一頁的書面證詞中指出，「三公報、台灣關係法和六項保證是美國對中國以及台灣政策的基石，美國應繼續堅守一個中國政策，並支持一個和平、雙方都能同意的台海關係的終局。」他並強調，「美國將堅守六項保證為美國的對台政策。」

提勒森一月在參院的任命聽證會中曾表示，美國透過台灣關係法和六項保證對台灣許下承諾，美國要讓台灣清楚知道，美國會履行這些承諾。不過當時他用的措詞是six issues accord，而不是美台外交文件慣用的six assurances。

但這次在答覆卡登的書面證詞中，則已經改用six assurances。

當年雷根總統透過美國在台協會台北處長李潔明向蔣經國總統以口頭提出的六項保證，過去只偶然被美國官員提起，這次是首度有美國國務卿將六項保證與三公報和台灣關係法同時列入美國的一個中國政策的基石。

續提供台灣防禦性武器

根據提勒森的證詞全文，他說，美國在這個政策下承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，並且認知中國人主張台灣是中國一部分的立場。依照台灣關係法的規定，美國將繼續提供台灣防禦性武器，並維持美國有足夠能力來抵禦以武力或其他形式的威嚇來損害台灣人民安全、社會或經濟制度。他就任後，會持續這些政策以確保台海軍事平衡有利於和平與穩定。

被問到川普總統說過一中政策可以談判時，提勒森回答，他的任命若通過，會支持一個中國政策，台灣人民是美國的朋友，不應被當成交易籌碼，美國的對台承諾是法律承諾也是道德誡命，他上任後會確保台海經濟與安全的穩定。

提勒森也表示，支持人權與民主不但是道德誡命，也是美國最好的傳統，他就任後會支持並倡議民主與人權是美國和中國及其他國家的外交交涉中不可或缺的一部分。

廣告
  • 美國新任國務卿提勒森（法新社）

    美國新任國務卿提勒森（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣關係法 川普 提勒森 美國務卿 美對台六項保證
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：提勒森：對台六項保證 美兩岸政策基石


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.