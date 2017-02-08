人頭黨員、黑幫入黨 吳敦義︰都和我無關
2017-02-08
〔記者陳鈺馥、林良昇、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨主席選情激烈，不僅衍生「人頭黨員」亂象，其中傳出黑幫背景人士集體入黨，黨主席參選人、前副總統吳敦義昨急忙撇清「這些和我都無關！」
吳敦義昨晚出席「海峽兩岸公共事務協會」春酒聯誼會受訪表示，他一月九日才正式宣布參選，前副主席詹啟賢稍早也說，動員大量民眾入黨之事，早在半年前就已開始，此事怎會與自己有關，更何況黨員入黨也非自己所能控制。
吳敦義指出，他不知道人頭黨員的事，更沒能力招收人頭黨員，國民黨對於申請入黨就是嚴格審查，不適合的刪除即可。
「我從來沒有人頭黨員的問題！」吳敦義指出，他自己當過黨秘書長，清楚知道黨員只有自願來的，若去找人頭黨員會良莠不齊，反而對黨的形象傷害更大。
吳敦義稍早表示，此刻是黨主席改選時刻，莫讓不實流言傷害黨內團結，他說，國民黨面對社會與人民的高度期待，所有的黨務運作必須嚴謹有紀律，黨中央面對爭議問題也必須積極有效處理，讓事件盡速圓滿落幕，確保黨主席選舉工作能夠按照選務時程順利進行。
國民黨南投縣黨部主委洪榮章表示，縣內鄉親為了要支持吳敦義選黨主席，在一月廿日前入黨或回復黨籍的人數不算多，新入黨的近一千七百名，回復黨籍的則有四百多名。至於縣內的黨員，扣除黃復興黨部的黨員，總人數約二萬一千多名，黨員數算是少的，所以吳宣布參選後，都要在外縣市拜票，至今還未回南投。
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