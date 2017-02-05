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國民黨魁熱戰／吳詹高雄拉票 郝柱北市團拜

2017-02-05

〔記者王榮祥、施曉光、葉冠妤／綜合報導〕國民黨主席參選人、前副總統吳敦義昨下午至高雄玉皇宮參拜，前高市議長許崑源、前副議長蔡松雄與前立委侯彩鳳，表態支持吳敦義擔任下屆國民黨主席。

前高市議長許崑源 現身表態挺吳

吳敦義昨下午至高雄玉皇宮參拜，吸引不少民眾好奇圍觀，部分市民把握機會找吳敦義合影，還有鄉親高喊祝高票當選黨主席，讓吳敦義感受到滿滿人情，玉皇宮管委會高規格接待吳敦義，並邀來數十名地方人士與吳敦義茶敘，也間接展現吳敦義在高雄的人氣。

吳敦義與許崑源互動佳，提到國民黨地方黨部主委應該直選議題時，公開推薦許崑源有能力擔綱，還鼓勵許崑源承諾「我願意！」許崑源則笑著回應「我盡力」。

吳敦義昨也參加新北市三重區黨部新春團拜，國民黨三重區黨部主委蔡明堂、前三重市長李乾龍都高喊預祝吳敦義高票當選。

參選國民黨主席的前衛生署長詹啟賢，昨天也應邀南下高雄，與某平面媒體暢談個人從政理念，及對國民黨的期許。

柱巧遇吳敦義夫人 兩人相敬如冰

至於尋求連任的國民黨主席洪秀柱，昨天跑攤，向幾個舉行春節團拜活動的同鄉會或宗親會拉票時，意外巧遇對手吳敦義的妻子蔡令怡，兩人互動相敬如「冰」，洪秀柱在同台上禮貌稱讚對手優秀，黨政資歷在幾位參選人當中無人出其右，蔡令怡則微笑致意。

對於吳敦義農曆年前接受電視台專訪時，曾公開要求洪秀柱請假參選，洪秀柱昨天說，待領表正式宣布參選後就會請假，以示公平。

柱稱新人不如舊人好 郝：讓民有感最好

洪秀柱前天與另位參選人副主席郝龍斌在台北市黨部新春團拜同台時，提及「新人不如舊人好」，引發媒體與黨魁選舉聯想。郝龍斌昨出席台北市黨部第三區新春團拜活動時回應說，「新人不一定不如舊人」，能讓黨進步、讓民眾有感的，就是最好的領導人。

郝龍斌致詞時則說，國民黨不能只罵民進黨，應該提出超越民進黨的想法，爭取民眾支持與認同，當初他推動核災食品公投就是這樣想法，如果未來當上黨主席，也會朝此方向努力。

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  • 國民黨主席洪秀柱（中）昨在北市出席多場同鄉會的新春團拜活動。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席洪秀柱（中）昨在北市出席多場同鄉會的新春團拜活動。（記者簡榮豐攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌（中）昨出席台北市第三區黨部慶生會暨新春團拜。（記者簡榮豐攝）

    國民黨副主席郝龍斌（中）昨出席台北市第三區黨部慶生會暨新春團拜。（記者簡榮豐攝）

  • 前副總統吳敦義（後排右二）昨走訪高雄，前議長許崑源（後排左二）、前副議長蔡松雄（後排左一）現身力挺。（記者王榮祥攝）

    前副總統吳敦義（後排右二）昨走訪高雄，前議長許崑源（後排左二）、前副議長蔡松雄（後排左一）現身力挺。（記者王榮祥攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 國民黨魁 洪秀柱 詹啟賢 郝龍斌
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