年改國是會議 退休軍公教場外抗爭

2017-01-23

〔記者吳柏緯、吳柏軒／台北報導〕「毀約背信、執政無能！」不滿年金改革的軍公教人員昨聚集在凱達格蘭大道，抗議在總統府內舉行的年金國是會議。抗議民眾以手提白燈籠的方式象徵要為小英政府送終，並強調國是會議不是結束，未來若是政府執意通過目前提的法案，將會以更激烈方式抗爭，向政府開戰。

監督年金改革行動聯盟等團體宣稱抗議的人數三萬人，但警方估人潮最多時約有一萬餘人。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，蔡英文號稱是最會溝通的政府，但在廿次年金會議與四次分區會議，不但未採納相關代表意見，甚至不斷汙名化，要這些為國家奉獻青春的軍公教情何以堪？

陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷指出，年邁的軍公教人員退休後，如果有子女照顧，那麼生活尚可過得去，但很多人是沒有子女，需要靠外傭照顧，退休金支付這些費用已經很吃緊了，現在還要繼續砍，這些退休人員未來的生活堪憂。

「爭取權益 更要尊嚴」

全國教師產業總工會副理事長劉亞平表示，上街頭除了爭取自己的權益外，更重要的是尊嚴，如果沒有尊嚴，跟死了沒兩樣；未來的戰場在立法院，如果政府一意孤行、無法聽進人民的心聲，將來法案送進立法院時會發起更大規模抗爭行動。

不過並非所有與會人員都反對改革，在高中服務卅一年的退休歷史老師林景堂表示，不反對年金改革，但政府年改版本應該提早六、七個月前推出，讓大家有充分時間討論。然而年改方案上週才剛推出，就倉促召開國是會議，會議恐淪為「橡皮圖章」。他也表示，改革更該從上而下，不能只對弱勢公教人員下手。

六十三歲退休高中老師王先生表示，他與學生聚餐時都被他們稱為米蟲！他強調，國家財政有困難，他非常支持改革，但不要把軍公教人員汙名化、形容成吸血鬼。

面對年改爭議，台灣高等教育產業工會理事劉侑學說，希望政府這次年改列車，不要遺漏退休所得替代率最低的私校教師，也盼政府關心雙薪教授（公校退休轉任私校）爭議。

私校退撫改革 教部允評估

教育部昨表示，私校退撫從民國九十九年推動，目前政府每年提撥廿億元、私校提撥廿二億元，若提高費率恐增私校財政壓力，也影響教育資源分配，有關公、私校教師退休所得替代率的差距，未來將等年改方案定案，再做後續評估。