張憲義辯未出賣台灣 羅致政打臉

2017-01-10

〔記者呂伊萱、羅添斌／台北報導〕台灣核武發展關鍵人物、前中科院核研所副所長張憲義近日出版專書，揭開塵封卅年的台灣核武發展歷史。張憲義昨在越洋連線訪問中說，當年離台赴美，擔心的是核武研發成果被政治野心人士利用，而危害台灣安全，絕對不是要出賣台灣；但民進黨立委羅致政認為，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，他出逃對台灣這塊土地和人民而言「的確是背叛」。

羅︰科研人才的腦 即國家發展藍圖

張憲義於一九八八年在美國中情局（ＣＩＡ）安排下「叛國」出逃美國，他並提供美國台灣核武研發進度，使美國爾後大動作介入並破壞台灣研發計畫，台灣核武發展就此中止。

軍方對張憲義的通緝時效業已結束，張接受中研院近史所副研究員陳儀深訪談，近日出版專書「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問紀錄」，昨天舉行新書發表會，張也以越洋視訊連線方式接受媒體提問。

張喊冤︰頂多背叛郝柏村的企圖心

張憲義喊冤說，當年與美國合作不是要出賣台灣，而是因擔心核武研發成果被政治野心人士利用，危害台灣安全與社會安全穩定。但所謂政治野心人士是誰？他表示可能是軍事強人、國民黨、民進黨或任何其他人，並強調自己始終沒有背叛前總統蔣經國「擁有核武能力但不製造」的政策，頂多背叛「郝柏村的企圖心」。

羅致政為此書撰述推薦序，並出席昨天的活動。他致詞時說，在一九八○年代，台灣歷經退出聯合國與台美斷交，對美國的保護傘抱持懷疑態度，自行發展核武既是軍事戰略，更是政治外交的決定。由於美國因素影響，即使沒有發生張憲義事件，也不代表台灣核武就會繼續發展下去。羅致政認為，這本書提供了一個拼湊歷史真相的機會，但以台灣這塊土地和人民的角度來看，「他的確背叛了」。

羅致政強調，對高科技研究人才而言，腦袋就是國家發展的藍圖，現在有太多背負國家機密的人，也用各種理由合理化自己到對岸的所作所為，他會用較嚴厲的角度看待這件事情，因為對國家忠誠是最基本的要求。

羅致政說，跳脫對軍人國家忠誠的合理質疑，也避開對核子武器發展的道德批判，張雖躲過台灣司法的審判，但其行為終將面對歷史的檢驗。

對於與ＣＩＡ的關係，張憲義接受學者訪談時表示，ＣＩＡ是在一九八二年起就與他接觸，並在通過ＣＩＡ測謊後，就開始成立專案。他並說，「與美方人員大約每隔二至三個月，定期在士林夜市附近會面交談，會談的主要內容大都是與台灣核武研發有關的重要採購項目，或中科院與政府層峰的簡報會議等」。