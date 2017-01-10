張榮豐批張憲義︰叛國就是叛國
2017-01-10
身為軍人被收買即叛國 害台灣至今缺乏嚇阻性國防力量
〔記者呂伊萱／台北報導〕前中科院核研所副所長張憲義叛逃美國，使台灣核武研發計畫戛然而止，張憲義昨首度公開談及此事，並表示他絕沒有出賣台灣；但前總統李登輝國安團隊成員、現為台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，昨接受本報訪問時對此不以為然，並直批張憲義身為軍人卻被收買，「背叛就是背叛」。
遠足文化近日出版「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問紀錄」一書，張憲義在當年叛逃事件後首度公開大談往事，並強調他絕對沒有出賣台灣，「頂多是背叛郝柏村」，他反而是擔心台灣的核武研發成果被政治野心人士利用，進而危及台灣安全。但張榮豐全然無法接受張憲義「只是背叛郝柏村」的論點，且認為張憲義叛國，使得台灣至今缺乏嚇阻性的國防力量。
叛逃助推非核家園？牽強附會！
張憲義畢業於中正理工學院（現為國防大學理工學院），當年是一名陸軍上校軍官，張榮豐認為，做為一個軍人，被對方的情報單位收買就是「背叛國家」，沒有第二句話。另外，張憲義聲稱自己的所作所為對台美而言都是「雙贏」，張榮豐直批「辯解都沒有意義」，因為這些應是決策階層的裁量範圍，而不是張憲義的工作階層應該判斷的事情。
書中也提及台灣現提倡「非核家園」，外界有部分聲音將此「歸功」於張憲義的叛逃，張榮豐直言那是「牽強附會」的藉口，並再度嚴正批判「這和他的背叛沒有關係」。
出書相關的台派人士「腦筋不清」
張榮豐也對此次出版書籍的相關人等開砲，他觀察到這次替張憲義一書寫序的人，有許多是所謂的台派人士，他認為，若這些人認為張憲義沒有背叛，「就是腦筋不清楚」，而若認為他的確背叛，就不該幫他寫序，他強調這是「是非的問題」。
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