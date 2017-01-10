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張榮豐批張憲義︰叛國就是叛國

2017-01-10

身為軍人被收買即叛國 害台灣至今缺乏嚇阻性國防力量

〔記者呂伊萱／台北報導〕前中科院核研所副所長張憲義叛逃美國，使台灣核武研發計畫戛然而止，張憲義昨首度公開談及此事，並表示他絕沒有出賣台灣；但前總統李登輝國安團隊成員、現為台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，昨接受本報訪問時對此不以為然，並直批張憲義身為軍人卻被收買，「背叛就是背叛」。

遠足文化近日出版「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問紀錄」一書，張憲義在當年叛逃事件後首度公開大談往事，並強調他絕對沒有出賣台灣，「頂多是背叛郝柏村」，他反而是擔心台灣的核武研發成果被政治野心人士利用，進而危及台灣安全。但張榮豐全然無法接受張憲義「只是背叛郝柏村」的論點，且認為張憲義叛國，使得台灣至今缺乏嚇阻性的國防力量。

叛逃助推非核家園？牽強附會！

張憲義畢業於中正理工學院（現為國防大學理工學院），當年是一名陸軍上校軍官，張榮豐認為，做為一個軍人，被對方的情報單位收買就是「背叛國家」，沒有第二句話。另外，張憲義聲稱自己的所作所為對台美而言都是「雙贏」，張榮豐直批「辯解都沒有意義」，因為這些應是決策階層的裁量範圍，而不是張憲義的工作階層應該判斷的事情。

書中也提及台灣現提倡「非核家園」，外界有部分聲音將此「歸功」於張憲義的叛逃，張榮豐直言那是「牽強附會」的藉口，並再度嚴正批判「這和他的背叛沒有關係」。

出書相關的台派人士「腦筋不清」

張榮豐也對此次出版書籍的相關人等開砲，他觀察到這次替張憲義一書寫序的人，有許多是所謂的台派人士，他認為，若這些人認為張憲義沒有背叛，「就是腦筋不清楚」，而若認為他的確背叛，就不該幫他寫序，他強調這是「是非的問題」。

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  • 「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問紀錄」書中主人翁、叛逃美國的前中科院核研所副所長張憲義以越洋視訊的方式公開心路歷程，表示他絕對沒有出賣台灣。（記者呂伊萱攝）

    「核彈！間諜？ＣＩＡ：張憲義訪問紀錄」書中主人翁、叛逃美國的前中科院核研所副所長張憲義以越洋視訊的方式公開心路歷程，表示他絕對沒有出賣台灣。（記者呂伊萱攝）

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