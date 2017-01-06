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憲兵濫搜案 下令的少將遭彈劾

2017-01-06

〔記者林良昇、涂鉅旻／台北報導〕監察院調查憲兵濫搜案，認定下令的陸軍少將、當時國防部政戰局保防安全處長趙代川涉有多項違失，昨通過彈劾趙，並移送公務人員懲戒委員會。國防部對此表示尊重，將審視彈劾文內容續行辦理。

去年三月，魏姓男子之女上網指控，魏男透過網站購買販售白色恐怖時期機密文件，遭憲兵登門搜索、偵訊，事後又擬發給一萬五千元獎金要求簽切結書遭拒，軍方相關舉措引爆極大爭議，遭批是白色恐怖再現、人權倒退，事件延燒後，趙代川坦言下令。

監院調查指出，保安處發現魏男拍賣三份文件後，趙代川召開專案會議，會議中有人建議先查明文件是否已解密或銷毀，釐清要行政調查或刑事偵查，但趙未簽呈給政戰局長核定，貿然於會後即指示軍安總隊與憲兵隊找上魏男，進行偵訊、搜索。

監院表示，取回三份文件後，趙代川也未函請鑑密，直到事件曝光才完成鑑密，趙甚至在憲兵隊以妨害秘密等罪嫌偵辦魏男時，指示下屬向憲兵隊探詢偵辦方向，干擾刑案偵辦程序；還請魏男收下一萬五千元獎勵金，並簽署無償歸還國軍文件的切結書，讓魏男被當嫌犯又是有功人士，獎勵金被疑為封口費，嚴重損害軍譽。

監院昨通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，彈劾趙代川，全案移送公懲會；高鳳仙批評，此案憲兵隊和軍安總隊共派出十一個人到場針對平民辦案，是「大砲打小鳥」，不合比例原則，過程也不合程序。

楊美鈴說，保安處和軍安總隊的身分敏感，偵查民眾犯罪應嚴守分際，本案動用憲兵的必要性也值得商議，而用大陣仗和釣魚的手段辦案，僅為取回文件，對人權保護造成極大傷害，目的和方法不成比例。

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  • 國防部前保防處長少將趙代川。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部前保防處長少將趙代川。（資料照，記者王藝菘攝）

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