黨產法律戰 顧立雄：才開打一分鐘

2016-12-24

〔記者陳鈺馥、楊國文／台北報導〕國民黨不服黨產會認定中投、欣裕台等兩家公司為國民黨附隨組織，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院昨日駁回聲請。對此，黨產會主委顧立雄表示，法院認證中投、欣裕台是附隨組織，確認了國民黨不能隨意再去動用。

顧：訴訟之路還很漫長 沒有勝敗問題

顧立雄說，未來和國民黨還有漫長的法律訴訟要走，以籃球比賽四十八分鐘為例，目前還在前一分鐘，沒有所謂勝敗問題，但北高行本次的裁定代表黨產會的認定依然有效。

顧立雄指出，黨產會將向法院打本案訴訟，這才是這場戰役的最後勝敗，在本案最後確定前，中投、欣裕台相關財產都要經黨產會的認定與許可，也歡迎國民黨就黨工薪資部分，來向黨產會請求認定，看能不能回復。

高涌誠：黨產條例 司法確定沒有違憲

黨產會律師高涌誠表示，黨產會始終依法行政，但國民黨一直指控黨產會違法違憲，從近兩次裁定來看，台北高等行政法院認為黨產條例具有正當性，國民黨在法庭主張認定附隨組織，會有難以回復的損害，但這些都是主觀臆測，法院也不採納，這部分可說是黨產會勝訴。

高涌誠認為，司法已確定黨產條例沒有違法違憲，黨產會也不是黑機關，法院也初步確認沒有此問題，「黨產會若都不去認定，才真的是不依法行政！」