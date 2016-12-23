中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中

2016-12-23

〔記者林良昇／台北報導〕中國對台灣外交空間持續施壓，造成聖多美普林西比突宣佈與台灣斷交，在此敏感時刻，國民黨副主席、退將陳鎮湘昨率領國民黨中央人員赴中國，會見中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等涉台要員，對此，國民黨立委認為這時機尷尬，陳鎮湘應對力挺台灣多作表示。

國共交流 將晤俞正聲張志軍

針對陳鎮湘的北京之行，國民黨表示，國共對話交流將探討三項主題，包含兩黨基層黨際交流、兩岸青年與基層交流、兩岸民眾權益保障等，這也是十一月初「洪習會」後，國共兩黨高層再度公開會面。

聖多美普林西比前天凌晨宣佈與我斷交，由中國暗中策畫斷交的斧鑿痕跡明顯。但在台聖斷交隔日，陳鎮湘昨隨即率團訪中，並將會涉台要員，過程絲毫不避諱；在中國操作「差別待遇」的對台方針下，陳所率訪團將與藍營八縣市首長一同出席台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會。國共兩黨對此如何炒作，特別引起我方相關單位關注。

時機尷尬 藍委盼陳為台發聲

有不具名國民黨立委認為，陳鎮湘訪中時間點確實尷尬了點，但想必黨中央是經過長時間的計畫，出訪時間都已經訂好了，也不可能因為突然的斷交事件就說不去，這樣對於對方也很難交代。

不過，這名藍委認為，陳鎮湘此行去對岸有其任務，也不太可能對於台聖斷交有什麼談話，就算談了可能也只代表他自己，不是國民黨授權，現在只希望陳鎮湘在對岸能為台灣多說點話。

民進黨立委李俊俋表示，民間的交流應該支持，但必須要質疑的是，為什麼國民黨每次什麼都配合中共？在台聖斷交後，期望陳鎮湘能在中國多為台灣的國際空間說話，若說出來，想必台灣人也會為他拍手，若又變成差別待遇的統戰行動，那大可不必。