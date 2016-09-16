立委：年金發放標準應一致
2016-09-16
〔記者曾韋禎／台北報導〕年金發放是否要就居住條件設限？民進黨立委李俊俋與王榮璋都表示，這要先確認未來的年金概念，若確定要整合為退休後的基本需求，就能訂定一致的發放標準。
國家年金改革委員、台少盟秘書長葉大華表示，國保老年基本保證年金當初的設定對象就是無收入者或家庭主婦，所以會有資格限制。
她認為，未來要看基礎年金將朝稅收制或保險制。若是稅收制，人民是否同意為此加稅，給付這麼高的樓地板？屆時就該設定領取條件。若採保險制，就要思考費率要拉到多高，才能提供這樣的給付水準。
李俊俋：軍公教月退俸 應改月領
民進黨立委李俊俋表示，若軍公教因赴中長居而停領月退，就該結算其一次退，有多少餘額就給多少，已無餘額就不該再多領。他也批評，馬政府當年才說要將半年領改為季領，卻因遭遇反彈而在幾小時內喊停；既然名目上就是月退休金，為什麼不月領，而是半年領？
他認為，年金因不同身分別而有不同的方式，所以討論起來異常複雜。現在應儘快確認未來的年金概念為何，若真要整合為退休後的基本需求，就該訂定一致的發放標準。至於現行軍公教月退俸，李俊俋認為，只要領取人有其他收入、在中有任職、有投共之嫌，都應予停發。
王榮璋：年金義務權利 明顯不相當
民進黨立委王榮璋認為，是否能因在台定居而限制領取，要從給付邏輯來看。老農津貼與國保是福利性質，所以條件較嚴格；年金若從保險角度來看，有繳納義務，當然就有領取權利，只是現在的義務與權利顯不相當，權利遠遠超越義務。他表示，現應儘快處理義務與權利顯不相當之弊，但討論永遠無法一次到位，所以還是該從給付開始談，先選定改革的價值何在，是否只保障退休後的基本生活以外，還要多保障退休後的享受？有了侷限後，要怎麼調整才會更清楚。
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