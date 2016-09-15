台企聯會長挺九二共識 嗆台灣社會有病》田弘茂：那四個字是老問題
2016-09-15
〔記者林良昇／台中報導〕海基會昨舉辦中國台商秋節聯誼活動，海基會董事長田弘茂受訪時表示，海基會和中國海協會恢復正常化互動，機會和可能性是存在的，會設法和對岸溝通，面對台商施壓政府接受「九二共識」，田則指出，台商不只回台反映困難，也能在大陸表達台灣的看法，替台灣爭取。
海基會昨在台中舉辦中國台商秋節聯誼活動，傳出中國「阻止」台商返台參加，但台企聯會長王屏生則否認此說法。
王屏生昨受訪時表示，目前最重要的是台灣經濟，「講別的都是假的」，兩岸交流中斷就是卡在「九二共識」上，而九二共識中，「一個中國」的概念非常清楚，「為什麼不能講？」「台灣社會真的是有病！」
媒體詢問，海基會給海協會的函電沒提到「九二共識」，田弘茂則說，「那四個字的問題」是老問題，需要高層決策，也預期台商會提，但台商若有渠道可以上達大陸相關決策單位，海基會非常歡迎，甚至希望台商跟各地大陸官員溝通，不只是回台反映困難，也能表達台灣的看法，替台灣爭取。
田弘茂認為，兩岸兩會恢復正常化互動的機會和可能性存在，會設法和對岸溝通，他強調，兩會溝通機制經過廿幾年努力建立，一旦拋棄，要花費更多精力重建，「中國大陸決策階層也會對這有所了解。」
哈爾濱台協常務副會長徐正文則向田弘茂說，兩岸就像兩個大人吵架，台商就像小孩，不知要站哪邊，「很尷尬」，田則回應，「政府不會是大人，台商也不是小孩」，「天下的事情很少有不能解決的」，除非是找各種理由不想解決。
陸委會主委張小月則呼籲中國大陸抱持「求同存異」立場，早日從兩岸人民福祉出發，希望兩岸早日進行相關溝通對話與協商，一起維護兩岸和平穩定和發展，一起為兩岸民眾謀福祉。
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