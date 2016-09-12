口湖鄉長勝選 民進黨終止3連敗
2016-09-12
〔記者陳燦坤、鍾麗華／綜合報導〕雲林縣口湖鄉長昨日補選，民進黨籍林哲凌順利以三千四百七十五票擊敗其他三名對手，拿下口湖鄉長寶座，終止民進黨自一月大選後鄉鎮市長補選三連敗，並成為口湖鄉首任民進黨籍鄉長。
林哲凌 首任民進黨籍口湖鄉長
林哲凌表示，這次選戰相當辛苦，感謝鄉親支持，他認為勝選因素在於地方人心思變，希望擺脫派系、黑道把持的局面；口湖有優美風景，也有良好的養殖產業，他將致力發展觀光，行銷地方產業。
民進黨︰競選團隊努力結果
民進黨一月大選獲勝後，提名參選的鄉鎮市長補選吞下三連敗，包括五月屏東里港鄉長、七月彰化田尾鄉長及八月花蓮市長，昨天終於勝選。民進黨發言人楊家俍對此表示，這是競選團隊及所有參與輔選黨公職共同努力的結果，並希望林哲凌全力以赴，不負支持者期待，與縣長李進勇共同推動口湖鄉的進步與發展。
口湖鄉前鄉長蔡永常因案於七月初突然辭去鄉長職務，因任期未過半，縣選委會依法舉行補選，共有林哲凌、蔡孟真、呂老乾與王溪邊四人角逐，不但選情緊繃，甚至暴力與賄選傳聞不斷，但昨天投開票過程順利，投票率五十二．六八％，林哲凌以廿七．一七％得票率、三千四百七十五票勝出，蔡孟真得到三千一百五十二票，呂老乾則與王溪邊分別拿到三千一百零五票、二千九百一十三票。
昨日投票結束，林哲凌競選總部即湧入大批支持者，雖然林哲凌一路領先，但對手也一路緊咬，氣氛緊張，直到最後幾個票匭開出，確定勝出，競選總部歡聲雷動。
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