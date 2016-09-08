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馮明珠受聘北京故宮顧問
2016-09-08
〔記者楊明怡、彭琬馨／台北報導〕卸任不到四個月，國立故宮博物院前院長馮明珠不但受邀至北京故宮演講，她昨天更受聘為北京故宮研究院顧問。對此，故宮副院長兼發言人李靜慧表示，馮卸任已超過三個月，前往中國已不必申請，另經與人事室確認，馮明珠退休後有就職權利，不管擔任有給或無給顧問，都不違法。
立委認為非常不妥
恐洩國寶文物機密
不過，民進黨立委黃國書指出，馮明珠對台北故宮瞭若指掌，才剛下台就轉任北京故宮顧問，他認為「非常不妥」，也很有可能洩漏國寶文物機密。
黃國書說，馮明珠擔任北京故宮顧問，涉及層面不只是兩岸館際交流的問題，他質疑，馮同意北京邀約前，有沒有經過我方政府單位許可？對岸邀請馮擔任顧問的目的為何？兩岸關係正值敏感時期，北京故宮與台北故宮的交流「應該更嚴謹」。
民進黨立委吳思瑤也說，如果馮明珠真心喜愛博物館工作，何必捨近求遠，應儘快協助新故宮團隊，「把心力留給台灣」。
台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，政務人員退離職未滿三年，赴中應提出申請，經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成之審查會審查許可，不過，李靜慧說，該法賦予各機關自行訂定退離職多久可赴中之規定，「期間從三個月到三年，故宮規定是三個月。」
李靜慧表示，馮明珠卸任已超過三個月，前往中國已不必申請，而已退休的馮擁有就職權利，所以不管擔任北京故宮的有給顧問或僅是榮譽職，都不違法。
馮明珠自二○一二年起擔任故宮院長，任期至今年五月政黨輪替為止。馮明珠任內，故宮和中國頻繁交流，北京故宮院長單霽翔多次率團參訪國立故宮博物院，去年故宮舉辦九十週年院慶，北京故宮副院長婁瑋不但來參加，還高喊兩岸一家親。
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