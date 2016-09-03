冷眼集》既非密使也非獨派

2016-09-03

記者鄒景雯／特稿

國策院董事長田弘茂被敲定「兼任」海基會董事長後，圈內人一陣譁然，所謂的圈內，正是藍綠紅各種勢力，有人說田是李登輝的兩岸密使之一，有人以其與台獨聯盟的關係，說他是獨派，老共則有人私下放話：新政府是不是想對著幹？這些訊息相互矛盾，若是台獨，誰會派他當密使？若真是密使，怎麼從未被公開或私下認證？說明了搞政治若缺乏歷史感與查證力，實在是不行的。

李登輝執政十二年，真正得到過授權的密使只有三條線，一是蘇志誠與鄭淑敏；二是曾永賢與張榮豐；三是丘宏達。李登輝從來就沒指派過田弘茂。田弘茂當年倒是曾經拿他與江澤民的合照，回來想以此求見李登輝，但是李登輝是何等精明之人，根本不見，只差了幕僚去詢問田弘茂有何意見要稟告。

李登輝政府為何如此謹慎？道理很簡單，什麼時候需要使用到密使，主要是當雙方有談判意願之際，為了避免「觀眾」干擾，或是雙方公開的立場或前提可能阻礙談判，或是雙方隔絕太久，談判的風險又太高，這時就需要有人去「通氣」。

而密使並不是任何好事者可以自封的，他必須經雙方領導人指定並經雙方互相認可；必須經常性見面，緊急時有熱線可溝通；更須堅守國家立場，所有談話都經授權。這些基本條件，和見過對方領導人、談過話，天馬行空不必負任何責任，事後「猶抱琵琶半遮面」式地透露給媒體，謀取個人利益或名氣者，不能等同視之。以這些基本條件檢視田弘茂，他當然不是李登輝的密使，甚至李在總統任內從來就沒派給過一官半職。

至於田弘茂到底是不是獨派，他與台獨團體很熟是真的，但許多當年的國安情治要員也透露他們與田弘茂很熟。二○○○年總統大選時，連蕭配對上扁呂配，李遠哲準備要公開挺扁，田弘茂曾經去拜訪過李遠哲，希望他不要支持陳水扁，甚至讓李遠哲感受其語帶恐嚇，為此兩人不歡而散。如果田弘茂是獨派，他竟會支持國民黨候選人，這還真是滿顛覆的政治取向。所以綠營內部知道這段內情者，從來就不認可他是政治同路人。

真相一經爬梳，北京實在不必雞飛狗跳，免得台灣的行內人看來又是另一齣好笑。