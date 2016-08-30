台灣民意基金會民調︰七成認同蔡不碰觸「九二共識」

2016-08-30

〔記者楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文執政滿一百天，台灣民意基金會昨公布最新民調，在處理兩岸關係表現上，有五十一．四％的受訪者力挺蔡總統，不滿意者也達三十九．六％，另外，七成民眾認為蔡總統不碰觸「九二共識」是正確決定。

五成二肯定蔡總統表現 跌近十八個百分點

台灣民意基金會昨召開「蔡英文總統蜜月期結束了嗎？」記者會，公布民調結果。有五十二．三％民眾肯定蔡總統執政三個月的表現，但有三十三．二％民眾不支持，若與五二○剛上任相比，蔡總統聲望跌了近十八個百分點，且下跌沒有停止跡象。

對於民調滑落，總統府發言人黃重諺說，民調各自不同，但無論如何，任何數字都會參考。對人民希望改革、希望國家更好的高度期待，新政府也會全力以赴，持續推動改革與各項提振國家經濟、國人福利的政策。

在重大政策的評價上，民眾對政府處理國際外交事務的表現最認同，獲六十六．五％支持、三十六．五％不滿意。對政府處理國防事務的表現評價較不理想，滿意的有四十八．八％，稍高於不滿意的四十二％。

調查也顯示，過半民眾支持政府推動年金改革的表現，滿意的有五十五．九％、不滿意的有三十三．三％。但在拚經濟表現上，滿意度只有四十五．九％，稍高於四十五．五％不滿意。對新政府即將推動司法改革有信心者有四十八．二％、不滿意則為四十三．二％。

此外，四十七％民眾認同蔡政府是「最會溝通的政府」，稍低於不認同者四十七．二％，但認為政府有所謂「髮夾彎」現象的民眾，也高達五十三．八％。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡總統再不努力，下次可能會被當掉。且高達四成五民眾不滿意政府拚經濟表現，這對蔡政府是一個嚴重警訊，應是蔡總統聲望急速下滑的重要因素。

東華大學民族發展學系教授施正鋒認為，蔡總統的執政風格是猶豫不決，只想「溝通」，不想「領導」，除溝通外，應該也要進行說服，畢竟不可能兩邊討好。