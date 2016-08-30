華府最大台灣智庫ＧＴＩ 9／14成立
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十八日報導〕集資逾兩千萬美元，成員涵蓋美、台、日、歐的全球台灣研究中心（ＧＴＩ），將於九月十四日正式開幕。ＧＴＩ花費三百多萬美元，在華府鬧區的杜邦圓環買下辦公室，這將是華府以台灣為研究核心，規模最大的智庫，眾議員蘿絲蕾婷娜和孟昭文已應允出席開幕式。
在凱達格蘭學校由扁系掌控下，台獨大老辜寬敏宣佈「新台灣國策智庫」暫停運作，凱達格蘭基金會可望接手後，華府這個由多位綠營重量級人士出錢出力設立的新智庫能否開創新格局，極受注目。
ＧＴＩ除由台灣前總統李登輝擔任最高顧問，榮譽董事長為「新台灣國策智庫」董事長吳榮義，原始共同創辦人有前僑委會委員長張富美、民視董事長郭倍宏以及台灣微脂體公司董事長洪基隆等卅七人。
除了幕後有大金主力挺，每位原始共同創辦人出資十萬美元，凸顯這個智庫「集體討論，共同承擔」的共治理念。ＧＴＩ並延攬美國在台協會前台北辦事處處長司徒文、邁阿密大學教授金德芳、賓州大學歷史系教授林霨和前國會研究服務處研究員簡淑賢等十四位國際友人擔任顧問。
16位高學經歷年輕董事 平均33歲
ＧＴＩ較特別的是，有十六位平均年齡僅三十三歲、擁有出色學經歷的年輕董事，例如Twitch公司營運長林士斌、Snobswapt網站創辦人陳怡麗。ＧＴＩ董事長賴義雄表示，智庫的目標，除要強化台美關係，也要培養台裔優秀的下一代，但他們不希望智庫被貼上政黨標籤，凡是對台灣有利、有助台美關係發展，並能串聯台裔優秀人才的活動，他們都會考慮。
串聯台裔優秀人才 參與台灣事務
副董事長胡兌昀是一九七二年次。她說，這是一群熱愛台灣的人在全球出錢出力打造出的平台，未來是以政策為導向，希望可營造對話，傳承經驗，讓在不同行業的優秀台裔第二代可串聯，且有一個可以參與並關心台灣事務的平台，所以年輕董事們的背景非常廣泛。另一位副董事長是一九八二年次、畢業於哈佛法學院的葉介庭。執行長蕭良其則在華府智庫「詹姆斯鎮基金會」與「二○四九計劃室」擔任過研究員。
ＧＴＩ除了預定每年五月舉辦一場國際大會，也計劃每半年邀二位台灣學者為華府「常駐學者」，且每年補助美國籍和台籍博士班研究生各六名，並和其他大學與智庫合辦活動，為台美關係注入新的能量。
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