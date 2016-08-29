外交部次長：新政府外交戰略 「讓台灣不可或缺」
兩大戰術 與民主國家建立價值同盟 推動台灣融入國際社會制度
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部次長吳志中昨提出台灣參與國際組織的戰略與戰術。總體戰略而言，是讓台灣成為國際社會「不可或缺的夥伴」；戰術則是和全世界民主國家建立價值同盟，並推動台灣融入國際社會制度。
封殺台灣參與 中國自傷國際形象
吳志中也說，台灣是世界第二十二大經濟體，台灣沒那麼小，無論在公共衛生或氣候變遷等議題上，沒有台灣的參與，對全世界都是損失，而中國全面封殺台灣參與，對其國際形象也有很大傷害。
李登輝基金會昨主辦「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年」研討會，針對「兩岸關係、區域和平與國際參與」主題，邀請學者、官員參與討論。但吳志中表示，他是以東吳大學政治系教授的學者身分出席，故所述不代表外交部立場。
對於未來如何推動國際參與，吳志中表示，新政府的總體戰略是，「讓台灣成為國際社會不可或缺的夥伴」，兩大戰術則是與民主國家建立價值同盟的關係，並讓台灣與國際制度接軌，是台灣要繼續走的路；他強調，台灣共識正在形成，年輕一代對台灣的認同也增加，要大家一起努力，慢慢地把該有的拿回來，他相信有一天台灣外交會正常化。
中興大學國際政治研究所所長陳牧民指出，自二○○八年馬英九執政後，台灣的外交戰略產生一八○度轉變，改採首先與中國協商的方式進行，且兩岸關係優先於與其他傳統盟邦的關係。這樣的戰略選擇，也直接影響台灣參與國際組織。
陳牧民坦言，台灣參與國際組織面臨重大困難與挑戰。
顏建發：美圍堵中國 台灣具戰略位置
此外，美國近年提出「重返亞太」與「亞太再平衡」政策，健行科大企管系教授顏建發表示，亞太地區至少有十六個國家與美國結盟，進而圍堵中國；他認為，美國大選後，美中對抗情勢可能升高，但對於台灣未來的對外關係，則抱持樂觀態度，因為台灣戰略位置重要，且周邊有強力保護傘，「沒有人能承受失去台灣的風險」。
陳牧民說，中國內部不穩定，才需要對外轉移焦點和注意力，台灣應該要保持審慎樂觀，對自己更有信心。
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標題：外交部次長：新政府外交戰略 「讓台灣不可或缺」
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