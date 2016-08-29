李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻

2016-08-29

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕前總統李登輝昨天在「人民直選總統暨台灣民主發展廿週年研討會」閉幕式中致詞表示，台灣要做一個正常化的民主國家，應先徹底解決國家認同分歧的問題，目前有超過八成國人希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，也就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，「能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點」。

維持現狀 以台灣之名存在

李還說，「我今年已經九十四歲，算一算我可以再為台灣做事貢獻的時間大概只剩下五年」，為了打造更加成熟的民主社會，他要將最後的人生奉獻給台灣，全力為台灣打拚，繼續推動第二次民主改革。

對於台灣的未來，李登輝表示，台灣已經走出威權時代，而台灣要做一個正常化的民主國家，應先徹底解決國家認同分歧的問題。他強調，中國一直企圖併吞台灣，在這種內外相互作用之下，台灣的國家認同變得複雜紛亂，面臨存亡危機。

李登輝並再次提出「脫古改新」論述，做為改革方向。他解釋，「脫古改新」目的是在切斷「託古改制」餘毒的亞洲價值，擺脫「一個中國」、「中國法統」約束。

他指出，目前超過八成的國人，希望台灣與中國的關係是「維持現狀」，也就是台灣不隸屬於中國、獨立的狀態，台灣的中華民國，與中華人民共和國，都是個別「存在」，「能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點。」

李登輝強調，不要用來到台灣這塊土地的先後順序，做為是否為台灣人的判斷標準。新時代的台灣人，應藉由「釐清歷史真相」，抱持信念朝未來邁進，建立台灣主體性的路還很長，需要大家繼續推動。

李登輝說，近幾年來公民社會發揮不可忽視的力量，使我國的民主政治日趨成熟；但國內外的政經條件與社會思潮，二十年來也產生很大的改變，台灣正面臨新一波的嚴峻挑戰。

給蔡執政建言 關心人民放下自己

此外，新政府上任一百天，媒體詢問李登輝對總統蔡英文有何建議？李登輝說，他對蔡總統沒有什麼特別建議，因為她應該知道怎麼帶領國家，「有時要強一點，有時要軟一點，要關心老百姓，就是這樣而已」；李強調，做領導者最重要的觀念是「放下自己，為了大家」。

李登輝接著舉例提到近日兆豐金風暴案，他表示，「例如最近銀行的事情，不要再有中國人的毛病、不要有不好的關係」，領導者必要的（作為）就是不要讓那種情形發生。