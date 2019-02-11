「門神」一定要有！開學日彰化校園保全這樣解套…

2019-02-11 13:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕專人站崗校門口！今天是開學日，彰化縣在放寒假之前，爭議不休的校園保全人力的問題，透過縣府回歸利用縣府人事經費的現有人力，以及部分仍有教育替代役和企業認養，還有找錢從已編列經費勻支預算，讓部分學校這學期可以續聘校園保全，讓爭議暫時解套。

值得一提，少數學校相當幸福也很幸運，在家長會支持校門口一定要有專職人員看守，吸收這筆人事開銷，改聘任守衛人員，負責校園人車門禁管制，讓家長大大放心。

彰化市南郭國小家長會長莊璧禎於今年1月31日家長會常委會議中決議，把校慶百週年義賣的吉祥物盈餘尚約15萬元，用來支付這學期守衛人員薪水，不足約3萬元，也由家長會吸收。

縣府教育處長陳逸玲說，全縣174所小學，解決校園保全方案分2種，歸納出已有工友、技工或臨時校安人力的學校，以及沒有前述現有人力的學校處理。

陳逸玲表示，目前縣內小學，現況已有工友、技工和校安臨時人力共計161校，這些學校保全人力，教育處請學校善用現有人力銜接校園保全空缺，另外還有54校，因為校園沒有工友、技工或校安臨時人力的編制，這54校今年2月到6月的校園保全費用， 每校每月初估約4萬1947元，教育處找到錢擬以勻支預算補助學校，學校可憑領據請款支付保全的薪水。

這54校當中每校狀況略有不同，有19校現在仍然還有教育替代役（今年8月前陸續退役）、2校在地企業認養、少數家長會奧援，還有工友或技工這學期內退休後須聘任校園保全，其他則由縣府經費補助續聘保全。

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