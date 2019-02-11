國民黨4太陽齊聚 總統初選時程隔空交鋒

2019-02-11 11:08

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今早舉行新春團拜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫等「4個太陽」在年後首度齊聚，互道新年恭喜，朱立倫在受訪時呼籲初選時程不要拖，越快越好，吳敦義則表示，不是越快越好的問題，是過去都有程序，最快4月開始。

國民黨今早舉行新春團拜，黨內「4個太陽」年後首度其聚，座位依序為吳敦義、馬英九、國民黨前主席吳伯雄、朱立倫、國民黨副主席兼秘書長曾永權、國民黨副主席郝龍斌、王金平、國民黨前副主席林豐正。吳和馬比鄰而坐，頻繁交談，吳和朱和活動結束前握手，說了幾句話。

被問到與馬、朱聊了什麼，吳敦義表示，朱立倫跟他說最近要到矽谷去，不會到美東去，馬總統則跟他說這次到中南部，很多現象讓馬印象深刻，第一個是高雄旺的不得了，夜市都很熱鬧，可見高雄市長韓國瑜的「韓流」對高雄有很大的鼓勵。

朱立倫受訪時被問到過年前與不分區立委會面，朱立倫說，不只不分區，他和一些區域立委都有不定期的聚會，過年前那天有7位不分區立委到他的臨時工作室吃個便當，聊聊天也互道新年恭喜﹔過年期間他也有跟馬、吳、王等前輩電話拜年。

對於黨內初選時程，朱立倫指出，對在野黨來說需要更多大選準備時間，民進黨可能在4月中就會定案，國民黨不宜太晚，希望越快越好，國民黨能夠嬴就是最大目標，團結一致爭取勝選，對於初選方式各種建議都有，尊重最後大家的決定。

吳敦義受訪時被問到初選時程是否「越快越好」？吳則說，不是越快越好的問題，是過去都有程序，通常都是在決定立委跟總統大選一起舉行後，過去有慣例、有程序，例如什麼時候決定辦法、什麼時候公布開始登記，然後資格審查，接著民調七成、黨員投票三成，由中央委員會主辦的單位報給中常會，提全代會通過後確定。過去慣例最快4月就開始，最晚7月。

媒體詢問吳什麼時候宣布？吳敦義則笑著說：「我參不參選在適當的時間總是會宣布嘛！」，更直呼不要讓他還沒有決定的時候就隨意宣布，這樣不好。吳也強調，只要挑一個適當的人，品德、操守、政績、能力、忠誠度、熱忱都沒有問題，當然就會從中選擇。

媒體追問吳：「比你更適當你就不會出來了嗎？」吳敦義停頓一秒後用閩南語笑說：「妳怎麼這麼行？」然後哈哈大笑。

王金平受訪時仍不鬆口，僅說一個月內就會宣布是否參選，時機一到就會宣布，對於初選時程，王表示，尊重黨中央的決定，說遲說快都是個人感覺，但照往例，都是在5月才登記，6月才正式做一個必要的投票，最後才處理提名，現在也沒有很慢，那本來就是慣例，也是總統副總統選舉辦法中的規定，如果要在改變的話就可能要另外修改相關辦法。

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