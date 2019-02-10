志願役女兵蛻變為IDF女飛官 郭文靜中尉創我國首例

2019-02-10 14:38

〔記者羅添斌／台北報導〕有夢最美，永不放棄，郭文靜中尉做到了，她也創下我國史上，第一位由志願役女兵轉為IDF戰機女性飛行員的記錄。

根據軍聞社報導指出，空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行官中尉郭文靜於103年報考飛行常備軍官班，在去年初完成換訓、單飛，並在同年年底正式完成IDF經國號戰鬥機換裝訓練，展現巾幗不讓鬚眉之氣度，為IDF經國號戰機再添一位生力軍。

軍聞社說，特別的是，郭文靜於98年入伍是以志願士兵身份進入軍中，在空軍第439聯隊（現為空軍第六聯隊）飛行中隊中擔任行政兵一職，看著單位上飛行員教官每天翱翔天際的英姿，讓她心中萌生「想飛」的念頭，在輔導長一次無意的詢問報考飛行軍官意願下，卻開啟了郭文靜飛行夢想的起點。

報導說，郭文靜了解到自己當初26歲的年紀，跟官校正期畢業生相比，在飛行線上算是起步較晚的，除了必須強化體能外，更要利用公餘時間取得大學學歷。

郭文靜表示，與換裝訓練階段最大的不同，是在作戰隊中，要能懂得臨機應變，謹慎執行上級交付的任務，加上飛行員每天身、心理狀況都不同，如何克服壓力面對挑戰，是她每天要面對的課題。

對於現在能翱翔天際，郭文靜表示，自己到現在仍覺不可思議，她想告訴每一位懷抱壯志凌雲夢想的學弟妹表示，不管成果是好是壞，都要勇敢踏出第一步，過程辛苦是必然的，因為飛行線上的每位教官，都是經歷過扎實的訓練，方能成為一位空防英雄，捍衛臺海領空。

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