志願役女兵蛻變為IDF女飛官 郭文靜中尉創我國首例

中尉郭文靜為中華民國第一位女性由兵轉服飛行軍官的二代機飛行員。（圖：軍聞社提供）

中尉郭文靜為中華民國第一位女性由兵轉服飛行軍官的二代機飛行員。（圖：軍聞社提供）

2019-02-10 14:38

〔記者羅添斌／台北報導〕有夢最美，永不放棄，郭文靜中尉做到了，她也創下我國史上，第一位由志願役女兵轉為IDF戰機女性飛行員的記錄。

根據軍聞社報導指出，空軍第一戰術戰鬥機聯隊飛行官中尉郭文靜於103年報考飛行常備軍官班，在去年初完成換訓、單飛，並在同年年底正式完成IDF經國號戰鬥機換裝訓練，展現巾幗不讓鬚眉之氣度，為IDF經國號戰機再添一位生力軍。

軍聞社說，特別的是，郭文靜於98年入伍是以志願士兵身份進入軍中，在空軍第439聯隊（現為空軍第六聯隊）飛行中隊中擔任行政兵一職，看著單位上飛行員教官每天翱翔天際的英姿，讓她心中萌生「想飛」的念頭，在輔導長一次無意的詢問報考飛行軍官意願下，卻開啟了郭文靜飛行夢想的起點。

報導說，郭文靜了解到自己當初26歲的年紀，跟官校正期畢業生相比，在飛行線上算是起步較晚的，除了必須強化體能外，更要利用公餘時間取得大學學歷。

郭文靜表示，與換裝訓練階段最大的不同，是在作戰隊中，要能懂得臨機應變，謹慎執行上級交付的任務，加上飛行員每天身、心理狀況都不同，如何克服壓力面對挑戰，是她每天要面對的課題。

對於現在能翱翔天際，郭文靜表示，自己到現在仍覺不可思議，她想告訴每一位懷抱壯志凌雲夢想的學弟妹表示，不管成果是好是壞，都要勇敢踏出第一步，過程辛苦是必然的，因為飛行線上的每位教官，都是經歷過扎實的訓練，方能成為一位空防英雄，捍衛臺海領空。

  • 中尉郭文靜在個裝室穿戴個人裝備，包含抗G衣，適身套袋以及救生背心。（圖：軍聞社提供）

    中尉郭文靜在個裝室穿戴個人裝備，包含抗G衣，適身套袋以及救生背心。（圖：軍聞社提供）

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