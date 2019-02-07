美參議員支持小英訪華府 綠委：能遏止中國過度擴張！

2019-02-07 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕鼓勵美台兩方所有層級官員互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）在去年簽署生效。其提案人之一的美國參議員克魯茲（Ted Cruz）接受華府智庫的邀請，在今天出席的一場研討會上表示支持且鼓勵美國邀請台灣總統蔡英文到美國國會演說。對此，民進黨立委王定宇樂見其成，並表示將來此舉如若成真，能有效避免中國過度擴張！

根據《中央社》報導，華府智庫「美國企業研究所」（AEI）邀請克魯茲出席一場探究「美國國會在外交政策上所扮演的角色為何」的研討會上發表談話。席間克魯茲主動指出台灣是美國最好的盟邦與朋友，美國政府理應協助台灣免受外力威脅，並表示自己已經致函聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），期望能夠邀請蔡總統訪華府，到國會發表演說。

據《蘋果》指出，民進黨立委王定宇對此表示樂見能有這樣的發展，指出從美方通過「台灣旅行法」一直到連續3年的國防授權法案來看，可以觀察到美總統川普對於國會提出有關台灣民主自由、安全等相關法案時，都會以非常快的速度將其簽署為正式法案，和過去有非常大的不同。

而且王定宇表示，就他所知，美國不管是民主黨或是共和黨都有參眾議員提出要邀請台灣高層到華府訪問，同時在國防授權法案後也同意台灣國安高層可以到訪華府，直言未來蔡總統訪華府的願景如果能夠成真，將會是台灣從不公走向公平的一步，也等同在印太地區投入穩定因素，避免中國過度擴張。

另外，國民黨立委曾銘宗也表示，如若蔡英文能夠以中華民國總統的身分出訪華府，上美國國會演說，那自是再好不過的事，他樂觀其成，但也要考慮到兩岸關係勢必也會因此出現衝擊，加上美中目前仍處於貿易戰的緊張關係，因此這樣的行程安排未來如果有機會實現，應當交由國安單位來進行評估，做好成本效益的分析與相關配套措施的準備。

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