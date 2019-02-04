魏明谷拜年 彰化縣民討論度最高的竟是這個！

2019-02-04 13:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前彰化縣長魏明谷今天用臉書PO影片跟縣民拜年，大家熱情回應，才2小時就有近4000人觀看，但大家討論的焦點竟是「為什麼縣長要戴太陽眼鏡拜年」，還有人KUSO說「以為見到李炳輝出來拜年」。

魏明谷雖然已經卸任，但今年過年他一點都沒閒著，一下子教大家煮年菜，一下帶大家辦年貨，今天他則到埔心鄉武聖宮向大家拜年，這些畫面都上傳到他的臉書，獲得廣大的迴響。

魏明谷今天的拜年畫面從他到員林第一市場買金元寶和糖果開始，來到武聖宮前他開始講吉祥話，一度還講「諸事煩心」被糾正「你累了嗎」？

今天上午影片上傳到魏明谷臉書，有支持者開心分享到各社群專頁，網友開始對縣長的裝扮品頭論足，有人說，縣長包的紅色大圍巾很討喜，也有人注意到「縣長為什麼戴太陽眼鏡？」更有縣民酸說「乍看以為是李炳輝出來拜年」。

魏明谷的友人說，「縣長是戴變色眼鏡」，錄影時剛好光線呈現反差，讓鏡片變得較黑，縣長身體健康得很。

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