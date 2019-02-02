高雄旅館發大財！過年房價漲近六倍 業者、韓國瑜回應了

2019-02-02 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜喊出「高雄發大財」口號，拋出各種新點子拚經濟。不過最近卻有不少高雄飯店業著，被發現想大發「過年財」，過年期間的房價飆升，且最高漲幅竟比平日房價漲了近6倍！對此，韓國瑜表示，會請市府人員調查。

根據《蘋果》報導，高雄一間靠近六合夜市的飯店中，無窗的四人房平日價是1680元，不過初三卻漲到1萬元，等於是平日房價的590%；另外，靠近駁二、位於鹽埕區的一間飯店也從平日的4617元漲到1萬9950元，漲了4.3倍，另一間同區的「高級飯店」也從平日的4063元漲到1萬9411元，等於漲了4.7倍。此外，許多高雄飯店的房價也紛紛上漲了2到4成左右。

對此，有飯店業者喊冤表示，飯店是採取浮動房價，遇到過年、連假等特殊檔期才會調高房價；漲幅最大的飯店業者則表示，該飯店平常僅週末會稍微調高價格，就算到暑假也不會漲價，是遇到重要節日、連假才會以定價收費，因此才會讓外界感覺漲幅很大。

對此，韓國瑜受訪聽到飯店飆漲了好幾倍時，皺眉說：「會去查查看」。他表示，必要的時候將請高雄市政府消保官調查，並「進行一些勸阻」。

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