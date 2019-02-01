國民黨明年立委參選爆炸 台南這3人表態參選

2019-02-01 18:50

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨九合一選舉大勝，影響所及，明年立委選舉不少藍營議員躍躍欲試，其中，台南市南區、安平區3名現任國民黨市議員今天均表態將投入立委選舉，爭取黨內的支持。

包括蔡淑惠、林美燕及盧崑福今天都表態將投入明年的立委選舉，該立委選區經重劃後，包括南區、安平區、中西區及東區一部分，目前立委為民進黨籍的林俊憲。

這次南區、安平區拿下第一高票的林美燕已連五屆議員。她表示，她將參加黨內立委初選，支持採取全民調的方式，反對空降。目前她勤走基層，直接面對選民接地氣。

而已七連任的蔡淑惠起步最早，目前她的宣傳車已在各區進行拜年，引起側目。她表示，她將投入立委選舉，台南的立委選區屬特殊選區，目前並沒有任何國民黨籍的立委，而選舉區的改變也對民進黨較有利，國民黨必須要更努力，才能贏得民眾的支持。

五連任的市議員盧崑福今天也表態將投入明年的立委選舉。他表示，當初韓國瑜競選國民黨主席時，他即幫韓輔選而建立情誼，他希望黨中央不要以徵召方式，因為這不符選民期待，應改用全民調，如果採用空降的人選，民眾並無法接受。未來國民黨如有舉辦初選，也希望大家能保持君子之爭。

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