藍營總統初選喬不定 陳學聖：拖久增加韓國瑜出線機率

2019-01-31 13:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2020總統大選爭奪者眾，初選機制卻遲未定案，國民黨主席吳敦義的故鄉首長、南投縣長林明溱昨天建議採全民調，黨中央卻再推回給智庫及中常會；對此，與高雄市長韓國瑜有多年好交情、兄弟相稱的國民黨立委陳學聖今天受訪表示，國民黨黨內初選越晚、越亂，韓國瑜出線機率越大，他不認為韓會拒絕民眾要求。

陳學聖指出，國民黨遲遲不擬定初選機制、確定總統參選人，會讓民眾覺得國民黨仍陶醉在去年九合一勝選氛圍，一直內鬥也會讓民眾厭煩，也對比出跟韓國瑜的強烈差距。

陳學聖分析，國民黨黨內初選辦得越晚、越亂，韓國瑜出現機率越大，如果再加上台北市長柯文哲民調持續領先，韓國瑜可能會在藍營支持者的期待下出馬，現階段天王還是很有機會，但若國民黨遲未整合，韓國瑜不會拒絕民眾的要求。

陳學聖呼籲，黨內有意參選者，尤其主席吳敦義自己是制定規則的人，應該擔起重任儘速把規則訂妥，否則後患無窮，難以弭平初選傷痛，韓國瑜出線機率也變大。

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