台美關係長年推手 傳統基金會創辦人佛訥今晚抵台

2019-01-29 22:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國重量級智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin J. Feulner Jr.）今晚抵台，將拜會我國政府高層，也將與中華經濟研究院共同舉辦「2019年經濟自由度」報告海外發表會。外交部今天表示，佛訥博士長期推動台美關係，呼籲對台提供安全協助，也大力推動台美FTA，誠摯歡迎佛納再度來訪。

傳統基金會（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士一行3人訪問台灣，將於今晚抵達，並停留至31日。外交部今天晚間發布新聞稿指出，佛納博士此行將拜會我國政府高層及相關部會，另將與中經院合辦「2019年經濟自由度」報告（2019 Index of Economic Freedom）海外發表會。

傳統基金會自1995年起，每年均與《華爾街日報》共同編撰「經濟自由度報告」，評估全球經濟體的自由程度。台灣今年在該報告中，挺進全球第10名，在亞洲排名第5名，僅次於香港、新加坡、紐西蘭及澳洲。此次評比是台灣自2008年改變評比方式以來的最佳表現，顯示我國推動經貿自由化及市場開放、積極融入區域經濟整合的努力，已獲得國際社會的肯定。

外交部並表示，台灣在經濟自由度報告獲全球第10名，在今年台美共同紀念《台灣關係法》（TRA）立法40週年之際，佛納博士來訪更彰顯台美雙方緊密友好的經貿往來與夥伴關係，極具意義。

外交部也補充，佛訥博士在華府具崇高聲望及地位，備受美國各界敬重，自創立傳統基金會以來，持續推動強化台美關係，包括呼籲美國政府基於TRA對台提供安全協助，並大力推動台美洽簽自由貿易協定。外交部對佛訥博士一行人在農曆新年前再度訪台，表達誠摯歡迎。

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