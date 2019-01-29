原住民政治犯林昭明殯葬彌撒 促轉會楊翠出席慰問家屬

2019-01-29 16:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕原住民政治受難者林昭明（Watan Tanga）今年1月23日逝世，享年89歲，殯葬彌撒今天在桃園市復興區三民天主教堂舉行，行政院促轉會代理主委楊翠、促轉會委員高天惠出席喪禮，向家屬表達哀悼與慰問。

促轉會說，林昭明是原住民白色恐怖政治案「湯守仁案」林瑞昌（Losin Watan）的姪子，他就讀建國中學時，曾寄居於林瑞昌寓所，他們是台灣原住民運動先驅，為了爭取原住民的政治地位及權益，遭到國民黨政府迫害。

促轉會指出，林昭明與台北師範同學趙巨德、高建勝等人，本於原住民知識青年對民族自覺、自治的精神，研究原住民文化、發展山地經濟，計畫以實現原住民族自治為目標，組織「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」。

在白色恐怖年代，林昭明遭控「預備於匪幫攻台時為內應」，被判處15年有期徒刑，褫奪公權10年，全部財產除酌留其家屬必須生活費之外，均遭沒收。

直至去年10月5日，促轉會公布第一波刑事有罪判決撤銷名單，林昭明所背負有罪罪名才獲得平反。

促轉會委員高天惠說，同一世代的泰雅族菁英，尤其是台中師範、台北師範的原住民師範生，因為與林昭明、蓬萊案其他案件當事人互為親友關係，而遭受牽連，成為當局嚴密監控對象，紛紛因案入獄。

楊翠指出，原住民族人之間緊密的親族關係和人際網絡，容易因為一人受難，致使整個親族遭受牽連，促轉會在不同政治案件的原住民當事人中，發現互相具有緊密的親屬網絡。

以湯守仁案為起點，多件桃園、新竹地區的原住民族政治案件，都有林昭明的親友被牽涉其中，這是原住民案件與一般白色恐怖案件不同之處。

促轉會指出，將持續為威權統治時期的政治受難者平反，並持續收集原住民的政治受難案件，讓社會大眾對戒嚴時期的原住民族情境有更全貌認識。

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