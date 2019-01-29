一冷一熱！柯P臉書爆退讚潮 討論人數不到小英一半

2019-01-29 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲向來受網友歡迎，也被視為2020總統大選的熱門挑戰者，不過近日網路聲量直直落，與總統蔡英文開始「接地氣」後，臉書粉絲日漸增多形成強烈對比。分析網站顯示，柯文哲的臉書粉絲專頁在一週內大掉近5000個讚，且至今仍沒有止跌回升的趨勢，網路談論人數更不到蔡英文的一半。

分析網站「FB專頁儀表板」提供「政治人物排行榜」，以臉書粉絲團談論人數為政治人物排名。人氣王為蔡英文，從1月1日談論數趨勢開始上升至9日達高峰，到目前網路聲量及粉專讚數都在穩定上升中。22日文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中摑掌後，蔡英文表示「立場可以對話，暴力不該容忍」，貼文獲得5.8萬讚數。

至於柯文哲從今年初開始聲量不斷下降，1月7日過後，突然暴跌到只剩一半，後來即使有微幅上升，整體數據仍是負成長。網友最喜愛前3名貼文，全靠封面相片為「學姐」黃瀞瑩的台北燈會宣傳影片吸讚數。柯文哲臉書粉絲自21日起至今，共流失4644位粉絲，且退讚數仍在增長。目前網路討論聲量只有8萬8010人，遠低於蔡英文的21萬2238人。

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