議員爆：陳思宇人緣差 柯P想趁這次把她「處理掉」

2019-01-27 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕被視為台北市長柯文哲嫡系子弟兵的市府前觀傳局長陳思宇代表「柯家軍」出征立委補選慘敗，外界好奇「白色力量」是否光環不再？對此，桃園市議員王浩宇轉述「知情人士」說法指稱，陳思宇在市府內人緣很差，柯文哲其實「沒有很大意願要陳思宇勝選」，除了將這次選戰視為真實民調外，也是藉機將陳思宇「處理掉」。

王浩宇在今（27）日播出的三立「鄭知道了」節目中說，據他在柯文哲身邊做事的朋友轉述，柯文哲開會時曾透露將這次選舉定調為一次「真實民調」，對柯來說，陳思宇是否當選不重要，只是個測試工具；而陳思宇最大的問題是在市府內人緣很差，包括觀傳局在內，所有人都希望她走，柯P不知道該怎麼處理，又怕被說忘恩負義，「所以他就想把陳思宇趁這個方式（立委補選）把她處理掉。」

王浩宇說，柯文哲一開始「就沒有很大意願要陳思宇勝選」，只是想觀察自己輔選的狀況，在年初蔡英文總統聲勢起來後，柯就很焦慮，他目前面臨最大的挑戰就是台北市民對他的支持已開始往下掉，外縣市的支持度反而比北市高很多。

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