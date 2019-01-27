廟產遭拆下落不明 陳昌輝率眾向蔡英文陳情

2019-01-27 17:10

〔記者王俊忠／台南報導〕總統蔡英文今天下午參加南美館2館開幕，台聯黨前南市主委陳昌輝前往陳抗，陳昌輝率眾舉標語、布條向蔡總統訴求幫忙解決高雄旗山天上宮遭林務局拆除時未返還的廟產文物，請蔡總統解決民瘼時要像力抗中國強權那般堅定、有guts。

今天下午，高雄旗山天上宮信眾特地帶著陳情書與寫有「接地氣」等陳情字牌到台南美術館2館外，要求見蔡總統一面，但負責疏處陳抗的南市警二分局僅讓陳昌輝與天上宮信眾在南美館外意見表達區發表意見，無法接近蔡英文。

陳昌輝表示，日前蔡總統化身辣台妹對外宣揚國家主權、非常有guts的作法，充分展現台灣主人翁的氣勢。今天他們帶著辣椒花圈與接地氣字牌求見蔡總統，一方面是要讚揚致敬蔡總統的勇氣，一方面也要提點總統面對國內民意要能接地氣，不要一再迴避民眾的聲音。

陳昌輝說，4年前位於高雄旗山的天上宮，因租用林地局土地違規興建寺廟，遭林務局強制拆除，拆廟，廟方沒有意見，但當時廟內許多珍貴牌匾、金爐、石雕品等文物都不翼而飛，廟方損失不貲，要求林務局返還，每個月都北上陳情，4年來一直沒有下文。

陳昌輝指出，無論是向林務局或總統府陳情，總得不到合理回應，尤其總統府代表曾允諾會徹查不法情事，然而陳情書收下後，竟就此沒有下文。他籲請蔡總統面對民意要有誠信、用人做事都要謹慎！政府部門從上到下都該有辣台妹的特質，面對問題要大膽突破困境，不該容任私德有問題的官員不務正業，遵循此道連任2020總統就沒有問題。

陳昌輝最後將陳情書與辣椒花圈交由二分局警方轉交給總統府辦公室有關人員。

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