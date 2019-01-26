名嘴稱用華為讓她「比台獨腦殘優秀」 網友看完都笑了

2019-01-26 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為通訊產品引發資安疑慮，各國紛紛抵制，我國政府也正準備開始禁用中國電資通訊設備，包含華為手機，台南市政府則是第一個宣布禁用的地方政府。對此，名嘴黃智賢說，「我當然用華為手機」，還透露她擁有2支手機，品牌分別是Oppo跟華為，「這就是我比台獨腦殘優秀的原因」。

「我當然用華為手機」，黃智賢在臉書發文說，總統蔡英文擁抱美國，不會有底線，因為民進黨跟美國是中國為仇敵，「中國沒有錯，只錯在搶了美國的市場，威脅美國帝國主義霸權」，更因為華為太優秀，所以被祭旗。

黃智賢說，工研院和資策會開第一槍，禁用所有華為產品，但這兩個單位是台灣電子業重鎮，難道不知道華為手機和器材根本沒毛病？「不知道微軟，Google，臉書，Line ，甚至寶可夢，都在搜集，利用你我的資訊？所有廠牌手機，都會把資料回傳？」

針對3月份中央政府將公布完整的禁用名單，而台南市政府開了第一槍，黃智賢則對自己的哥哥台南市長黃偉哲略有不滿，「台南市長黃偉哲，你知道，你這樣做很蠢嗎」？

她認為，抵制華為就是抵制中國，台灣強烈響應美國，就是搶著做21世紀帝國主義，壓制中國復興的第一線，更透露自己有2支手機，一支Oppo，一支華為，還戴小米手環，「這就是我比台獨腦殘優秀的原因」。

黃智賢的臉書貼文被轉到PTT後，引發網友討論，留言嘲諷「狂 一身上下都支那的東西」、「中國竊取各國機密無所不用其極 可笑還有如此鄉愿之人」、「真慘。舔共舔到腦子都爛了」、「建議她去中國定居，真的不用委屈在臺灣」、「有這種妹妹真的很雖」。

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